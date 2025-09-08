Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Η σορός ηλικιωμένου, ηλικίας 73 ετών, εντοπίστηκε σε μονοκατοικία, με ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, στον δήμο Εμμανουήλ Παπά, στις Σέρρες.
Οι πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά στο σπίτι, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 73χρονο απανθρακωμένο.
Η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί πριν φτάσει η Πυροσβεστική. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.
