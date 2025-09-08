search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 20:06
08.09.2025 19:47

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

08.09.2025 19:47
Η σορός ηλικιωμένου, ηλικίας 73 ετών, εντοπίστηκε σε μονοκατοικία, με ίχνη προηγηθείσας πυρκαγιάς, στον δήμο Εμμανουήλ Παπά, στις Σέρρες.

Οι πυροσβέστες που ειδοποιήθηκαν για πυρκαγιά στο σπίτι, έσπευσαν στο σημείο και εντόπισαν τον 73χρονο απανθρακωμένο.

Η πυρκαγιά είχε κατασβεσθεί πριν φτάσει η Πυροσβεστική. Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση.

