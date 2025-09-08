search
08.09.2025 14:20

Τέμπη: Στον εφέτη ανακριτή το πόρισμα για την πυρασφάλεια της μοιραίας αμαξοστοιχίας

kosntantopoulou-tempi-dikastiria

Στον εφέτη ανακριτή εστάλη το πόρισμα του γερμανικού εργαστηρίου που αφορά την πυρασφάλεια των τρένων αναφορικά με την τραγωδία των Τεμπών από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται το συνοδευτικό έγγραφο του πορίσματος, ο μέγιστος ρυθμός εκπομπής θερμότητας ήταν πολύ υψηλός, τουλάχιστον για τα βαγόνια Β2 και Β4.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου που έχει αναλάβει συνήγορος ορισμένων εκ των οικογενειών των θυμάτων, βρέθηκε έξω από το δικαστικό μέγαρο στη Λάρισα, τονίζοντας πως ο εφέτης ανακριτής «ενέδωσε σε πιέσεις εκείνων που εμπλέκονται στο έγκλημα». 

Τόνισε μάλιστα πως θα καταθέσει υπόμνημα και διαμαρτυρία στον ανακριτή σχετικά με την ολοκλήρωση της ανάκρισης και ζήτησε να υπάρξει πλήρης πρόσβαση των συγγενών θυμάτων στο φάκελο της δικογραφίας, η οποία αναμένεται να μεταφερθεί στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών.

Επίσης, σήμερα αναμένεται να αποσταλούν από τον εφέτη ανακριτή στον Άρειο Πάγο τα στοιχεία που αφορούν στους επτά γραμματείς του Υπουργείου Μεταφορών, την περίοδο 2016 – 2023, προκειμένου το δικαστικό συμβούλιο να αποφανθεί σχετικά με τον πρώην υπουργό Κώστα Αχ. Καραμανλή.

