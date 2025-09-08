Νέα τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Νεκρός 25χρονος οδηγός μετά από ανατροπή φορτηγού (video/photos)

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταία του πνοή μετά από τροχαίο στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ).

Αυτή τη φορά το τροχαίο δυστύχημα, όπου σκοτώθηκε ένας 25χρονος οδηγός φορτηγού, σημειώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι στο ύψος μεταξύ Αγίας Πελαγίας και Φόδελε στο Ρέθυμνο.

Σύμφωνα με το kriti360.gr, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγό που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και ντεραπάρισε, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δύο πυροσβεστικά οχήματα και ένα όχημα της 3ης ΕΜΑΚ, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ήταν σε ετοιμότητα για την άμεση μεταφορά του.

Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, ο 25χρονος δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Η Τροχαία Κρήτης και οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο δυστύχημα, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

