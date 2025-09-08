«Γόνος καλής οικογενείας» τραυμάτισε αστυνομικό σε καταδίωξη – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

20χρος «γόνος καλής οικογενείας» τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια επεισοδιακής καταδίωξης, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (6/8) στο κέντρο της Αθήνας.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, όλα άρχισαν όταν αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι ο νεαρός, που οδηγούσε μία Mercedes AMG, έκανε «κόντρα» με ένα Ford Fiesta ST και θέλησαν να τους ελέγξουν.

Παρά το σήμα που τους έκαναν οι αστυνομικοί, οι δύο οδηγοί άνοιξαν ταχύτητα και προσπάθησαν να ξεφύγουν.

Κατά την καταδίωξη που ακολούθησε, ο οδηγός του Fiesta συνελήφθη, ο άλλος οδηγός όμως, κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς, τραυμάτισε με το αυτοκίνητό του έναν αστυνομικό, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο.

Αμέσως μετά ο 20χρονος ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε, εντοπίστηκε όμως κοντά στο Χίλτον όπου και συνελήφθη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

