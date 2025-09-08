search
ΕΛΛΑΔΑ

08.09.2025 13:52

Ο ΔΣΑ «ανοίγει πόλεμο» με τα μη κρατικά ΑΕΙ – Καταγγέλλει υποβάθμιση των νομικών σπουδών

08.09.2025 13:52
dsa_logo_new

Από τα λόγια, ο ΔΣΑ περνά στα έργα, στην πολεμική που έχει εξαπολύσει κατά της ίδρυσης των μη κρατικών ΑΕΙ στη χώρα.

Υποστηρίζοντας ότι κατ’ αυτό τον τρόπο οι νομικές σπουδές υποβαθμίζονται, ο ΔΣΑ υπέβαλλε αίτημα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, με το οποίο ζητάει τα έγγραφα πιστοποίησης προγραμμάτων σπουδών της ιδιωτικής νομικής σχολής «The University of Keele, Greece – Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης», προκειμένου να προχωρήσει σε αίτηση ακυρώσεως κατά των Υπουργικών Αποφάσεων, που έδωσαν την έγκριση τους.

Μάλιστα, ο ΔΣΑ αναφέρει ότι «η υποβολή του αιτήματος πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η άσκηση αίτησης ακυρώσεως, σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει στον Δικηγορικό Σύλλογο το άρθρο 90 του Κώδικα Δικηγόρων», και προσθέτει ότι «μετά τη λήψη αντιγράφων του φακέλου αδειοδότησης, θα προβούμε σε κατά νόμο αξιολόγησή του και εφόσον υπάρχουν βάσιμοι λόγοι προς τούτο, θα προβούμε σε δικαστική προσφυγή κατά των εγκριτικών διοικητικών πράξεων και των εκδοθησόμενων τυχών Υπουργικών Αποφάσεων».

Εκφράζει, δε, «την κατηγορηματική του αντίθεση στην υποβάθμιση των Νομικών Σπουδών, μέσω προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών σχολών ελλιπούς νομικής πληρότητας, και στην αδειοδότηση Νομικών Σχολών στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της Χώρας, γεγονός που θα έχει καταστροφικές συνέπειες για τη Νομική Κομοτηνής, ζήτημα που πέραν της ακαδημαϊκής τυγχάνει και μείζονος εθνικής σημασίας».

aitisi_horigisis_dsa_ethaaeΛήψη

Σημείωνεται ότι νομικές σχολές θα διαθέτουν το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, το The University of Keele και το The University of YORK, δηλαδή τα τρία στα τέσσερα μη κρατικά ΑΕΙ που αδειοδοτήθηκαν από το υπουργείο Παιδείας.

