search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:09
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.09.2025 14:45

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

08.09.2025 14:45
mesologgi_elta_troxaio
@messolonghinews

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ Courier, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα από τον θόρυβο να συγκεντρωθούν άμεσα περίοικοι στο σημείο.

φωτο: messolonghinews

Η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη μεγάλες φθορές, ενώ και το εσωτερικό υπέστη σημαντικές ζημιές.

φωτο: messolonghinews

Σύμφωνα με το messolonghinews, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

φωτο: messolonghinews

Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.

Διαβάστε επίσης:

Παγκράτι: Βίντεο – ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών

Τύρναβος: 88χρονος πυροβόλησε με αεροβόλο 18χρονο γιατί δεν ήθελε να έχει σχέση με την εγγονή του

Ο ΔΣΑ «ανοίγει πόλεμο» με τα μη κρατικά ΑΕΙ – Καταγγέλλει υποβάθμιση των νομικών σπουδών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση τη κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

mumbru
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

EuroBasket 2025: Ο προπονητής της Γερμανίας, Άλεξ Μουμπρού παραιτήθηκε για λόγους υγείας

mesologgi_elta_troxaio
ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
viktor-dimas-gamos
LIFESTYLE

Ο Πύρρος Δήμας πάντρεψε τον γιο του στο Λιτόχωρο - Ποια είναι η σύζυγός του

nyfi-gampros
ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Νεόνυμφοι άφησαν τον γάμο και πήγαν στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

LEX_NDP_FILE
ΜΟΥΣΙΚΗ

ΛΕΞ: Ο Ηρακλής «τινάζει στον αέρα» τη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Έχει προγραμματιστεί αγώνας στο Καυτατζόγλειο

evaggelatos_stefanidou
LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου για Νίκο Ευαγγελάτο: Είναι η πρώτη φορά που μένουμε τελείως μόνοι μας από τη μέρα που γνωριστήκαμε

NIKA_ARGYROS_SPLIT
LIFESTYLE

Κωνσταντίνος Αργυρός και Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.09.2025 15:08
bayrou_new_new_135
ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για την πτώση τη κυβέρνησης Μπαϊρού, αλλά φοβόσασταν να ρωτήσετε

ioanna-pappa-new
LIFESTYLE

Ιωάννα Παππά: «Υπάρχει ηλικιακός ρατσισμός στις γυναίκες ηθοποιούς, τον βιώνω κι εγώ» (Video)

LEONIDAS FOTO2
ΥΓΕΙΑ

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής για όλους του Έλληνες όπου και εάν βρίσκονται»

1 / 3