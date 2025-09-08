Μεσολόγγι: «Καρφώθηκε» με το ΙΧ στα ΕΛΤΑ και… εξαφανίστηκε (photos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Κυριακής στο Μεσολόγγι, όταν Ι.Χ. επιβατικό όχημα εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα στην πρόσοψη του καταστήματος των ΕΛΤΑ Courier, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα από τον θόρυβο να συγκεντρωθούν άμεσα περίοικοι στο σημείο.
Η πρόσοψη του καταστήματος υπέστη μεγάλες φθορές, ενώ και το εσωτερικό υπέστη σημαντικές ζημιές.
Σύμφωνα με το messolonghinews, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο αμέσως μετά τη σύγκρουση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτιμάται ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η Τροχαία Μεσολογγίου διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού.
