Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών: Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη το Σάββατο (13/09)

Κάλεσμα για συμμετοχή στην Πανελλαδική Σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13/9 στην αίθουσα της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας (Τζωρτζ 9, Εξάρχεια) κάνουν οι Αγωνιστικές Κινήσεις Εκπαιδευτικών προς όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Οι διαδικασίες θα ξεκινήσουν στις 11.00.

«Σε αυτή την περίοδο όπου διαλύεται η δημόσια δωρεάν παιδεία και η επίθεση στα δικαιώματα εκπαιδευτικών στο δημόσιο σχολείο κλιμακώνεται , με την ψήφιση του νέου πειθαρχικού νόμου, με το προχώρημα στην αξιολόγηση της υποταγής, με τις χιλιάδες διώξεις, την επιχείρηση άρσης μονιμότητας, με την επιβολή δυνητικής αργίας στην αγωνίστρια εκπαιδευτικό Χρύσα Χοτζόγλου, η οργάνωση κεντρικής απεργιακής μάχης είναι μονόδρομος για να απαντήσουμε.

Συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξαν οι αγώνες μας. Συζητάμε και οργανώνουμε την πάλη μας στα σωματεία κόντρα στις υποταγμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που μας οδηγούν στην υποταγή και στη μοιρολατρία» καταλήγει η ανακοίνωση των Αγωνιστικών Κινήσεων Εκπαιδευτικών.

Διαβάστε επίσης:

Καλάβρυτα: Τα κειμήλια που ήθελε να πουλήσει ο ηγούμενος της Μονής του Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς δρούσε η σπείρα (Photos)

Απανθρακωμένος εντοπίστηκε 73χρονος σε μονοκατοικία στις Σέρρες

Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες της Ευρωκλινικής που κατηγορούνται για λάθος μετάγγιση αίματος – Εκτός κινδύνου ο ασθενής, τι απαντά η ιδιωτική κλινική