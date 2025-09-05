search
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

05.09.2025

Αυτό είναι το σατιρικό σποτ του ΠΑΜΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο


spot pame tasos – new

Με πρωταγωνιστή τον Τάσο, έναν εργαζόμενο σε οικοδομή, το ΠΑΜΕ σατιρίζει το νόμο Κεραμέως για το 13ωρο.

Αποτυπώνοντας με χιούμορ την γλυκόπικρη καθημερινότητα στους χώρους εργασίας, ο «Τάσος», όπως υποστηρίζει, πρότεινε στην υπουργό την 13ώρη εργασία «για να δοκιμάσω τα όριά μου».

Στην οικοδομή, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να κάνει το «όνειρό» του πράξη, αφήνοντας όμως στην άκρη ζητήματα όπως η ανατροφή των παιδιών και ο ελεύθερος χρόνος.

Και για όσους αναρωτιούνται, στο βίντεο τονίζεται ότι κανένας εργαζόμενος δεν ζήτησε ποτέ 13ωρο, ο «Τάσος» είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

