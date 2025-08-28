ΚΚΕ: Ζεσταίνει «μηχανές» για την 6η Σεπτεμβρίου, με «καύσιμο» το νομοσχέδιο Κεραμέως

Σε κινηματική εγρήγορση βρίσκεται το ΚΚΕ καθώς πλησιάζει η 6η Σεπτεμβρίου, η διαδήλωση δηλαδή των συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, την ημέρα της ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ και των εξαγγελιών του για τη νέα πολιτική περίοδο. Σήμερα ωστόσο βγάζει τις δυνάμεις του στον δρόμο στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου που συζητείται στην Ολομέλεια.

Το ΚΚΕ, το οποίο τα τελευταία χρόνια προβάλλει τη θέση ότι το ίδιο αποτελεί τη μόνη, πραγματική φιλολαϊκή αντιπολίτευση, θα επιχειρήσει για μια ακόμη φορά να το επιβεβαιώσει στο κινηματικό πεδίο, όπου υπερέχει με διαφορά έναντι των άλλων δυνάμεων, κοινοβουλευτικών και εξωκοινοβουλευτικών.

Με δεδομένο ότι η φθορά της κυβέρνησης εντείνεται και οι πολιτικές εξελίξεις είναι απροσδιόριστες μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, ο πολιτικός ανταγωνισμός για την προσέλκυση αριστερών και προοδευτικών πολιτών, ή τη συσπείρωση και την αποτροπή διαρροών, «αγριεύει». Το ΚΚΕ από τη μία έχει τα κοινοβουλευτικά κόμματα της «δημοκρατικής» ή «προοδευτικής» αντιπολίτευσης (ΣΥΡΙΖΑ, Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, ακόμη και ΠΑΣΟΚ, αν λάβει κανείς υπόψη την προσπάθεια Ανδρουλάκη να «παίξει» στο πεδίο του Παλαιστινιακού) και από την άλλη προσπαθεί να συσπειρωθεί και έναντι κομμάτων και οργανώσεων, όπως το ΜεΡΑ25, η ΑΝΤΑΡΣΥΑ και άλλες εξωκοινοβουλευτικές ομαδοποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, με την παρουσία των δυνάμεών του στη διαδήλωση της 6ης Σεπτεμβρίου το ΚΚΕ θα κάνει το κινηματικό «ποδαρικό» του στη νέα σεζόν, που αναμένεται θερμή, αν αναλογιστεί κανείς ότι η κυβέρνηση φέρνει με το καλημέρα και ενόψει ΔΕΘ το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, που αναμένεται να ξεσηκώσει τους πάντες.

Σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο το οποίο νομιμοποιεί την 13ωρη εργασία ημερησίως στον ίδιο εργοδότη, το ΚΚΕ το χαρακτηρίζει «έκτρωμα», απαιτεί από την κυβέρνηση την απόσυρσή του και καλεί τους εργαζομένους να αγωνιστούν για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, καταρχάς με οργάνωση στα συνδικάτα τους.

«Έρχεται ξεζούμισμα»

Στην ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την πλήρη απορρύθμιση της εργασίας και την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων με σκοπό την ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και τη νομιμοποίηση εργοδοτικών αυθαιρεσιών. Μάλιστα «καρφώνει» ότι η υπουργός, προαναγγέλλοντας το νομοσχέδιο από την αρχή του καλοκαιριού, έκλεισε το μάτι για τη γενίκευση των αυθαιρεσιών εντός της τουριστικής περιόδου.

Ο Περισσός κάνει τρεις βασικές επισημάνσεις:

– Το νομοσχέδιο τινάζει στον αέρα την εργασία: «Επιδιώκει να διαμορφώσει μια κατάσταση όπου κανείς εργαζόμενος δεν θα ξέρει πόσες ώρες θα δουλεύει την επόμενη ημέρα, τι ώρα θα πιάνει δουλειά και τι ώρα θα σχολάει, ποιο θα είναι τελικά το ημερομίσθιό του, αφού η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και οι νόμιμες απλήρωτες υπερωρίες θα γίνουν καθεστώς, ειδικά για την περίοδο με τον πιο υψηλό φόρτο δουλειάς και με την κατάργηση της καλοκαιρινής αδείας».

– «Ανοίγει τον δρόμο για την παραπέρα εντατικοποίηση της εργασίας και το ξεζούμισμα των εργαζομένων, για την ένταση της τρομοκρατίας στους χώρους δουλειάς, αφού λύνει τα χέρια των εργοδοτών για να επιβάλουν την πιο άγρια εκμετάλλευση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ο εργαζόμενος θα είναι έρμαιο στις ορέξεις της εργοδοσίας, που με το πάτημα ενός κουμπιού θα τον προσλαμβάνει και θα τον απολύει».

– «Το καθεστώς της 13ωρης και απόλυτα ευέλικτης δουλειάς θα οδηγήσει στην ενίσχυση των εργατικών “ατυχημάτων”, θα μεγαλώσει τον αριθμό των νεκρών και των σακατεμένων στους χώρους δουλειάς, παρά το θράσος της κυβέρνησης να μιλάει για δήθεν “προστασία”».

Με βάση τα παραπάνω αλλά και τις φορολογικές εξαγγελίες που ετοιμάζει να κάνει ο πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, το ΚΚΕ προεξοφλεί ότι το «καλάθι» της ΔΕΘ, «κατά κύριο λόγο περιλαμβάνει νέα αντιλαϊκά μέτρα και εξαντλητική δουλειά με αντάλλαγμα έναν μισθό που συρρικνώνεται λόγω της ακρίβειας, της πανάκριβης λαϊκής και φοιτητικής στέγης, της φοροληστείας». Το ίδιο καλάθι, τονίζει, «είναι γεμάτο από νέες φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, διεύρυνση των απαλλαγών της εργοδοσίας από τις προσαυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές για υπερεργασία, υπερωρίες, νυχτερινά και αργίες και μάλιστα σε συνθήκες όπου ο λαός καλείται να φορτωθεί τα βάρη της “στροφής” στην πολεμική οικονομία, την ένταση των εξοπλισμών για τη βαθύτερη εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους».

