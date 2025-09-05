Για καλό ή για κακό η πρόβλεψη Μητσοτάκη για την Ελλάδα στο ευρωμπάσκετ;

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Στην κουβέντα που είχαν το βράδυ της Παρασκευής οι δημοσιογράφοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να πει και τις προβλέψεις του για την πορεία της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο ευρωμπάσκετ.
Ο Μητσοτάκης λοιπόν, απάντησε απτόητος ότι βλέπει την εθνική να πηγαίνει στους «4» της διοργάνωσης.
Συνήθως οι προβλέψεις του δεν δικαιώνονται, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει η στατιστική, που λέει ότι κάποιες φορές οποιοσδήποτε άνθρωπος θα κάνει μία εύστοχη πρόβλεψη.
Διαφορετικά, – σε περίπτωση αποκλεισμού νωρίτερα – αρκετοί δεν θα στραφούν στον Σπανούλη, αλλά στο… Μαξίμου για την αποτυχία.
Διαβάστε επίσης:
Σαν να μην υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο Τσίπρας, καμία αναφορά στον Economist
Γεραπετρίτης: Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου δεν θα σταματήσει ποτέ, επειδή αντιδρά η Τουρκία
Ανδρουλάκης: Ο Μητσοτάκης εκθέτει τη χώρα – Στις εκλογές να μπει τέλος στη διακυβέρνηση της ΝΔ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.