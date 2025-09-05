Για καλό ή για κακό η πρόβλεψη Μητσοτάκη για την Ελλάδα στο ευρωμπάσκετ;

Στην κουβέντα που είχαν το βράδυ της Παρασκευής οι δημοσιογράφοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο πρωθυπουργός κλήθηκε να πει και τις προβλέψεις του για την πορεία της εθνικής ομάδας μπάσκετ στο ευρωμπάσκετ.

Ο Μητσοτάκης λοιπόν, απάντησε απτόητος ότι βλέπει την εθνική να πηγαίνει στους «4» της διοργάνωσης.

Συνήθως οι προβλέψεις του δεν δικαιώνονται, αλλά ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά θα λειτουργήσει η στατιστική, που λέει ότι κάποιες φορές οποιοσδήποτε άνθρωπος θα κάνει μία εύστοχη πρόβλεψη.

Διαφορετικά, – σε περίπτωση αποκλεισμού νωρίτερα – αρκετοί δεν θα στραφούν στον Σπανούλη, αλλά στο… Μαξίμου για την αποτυχία.

