Εθνική μπάσκετ: «Έκοψε» Χουγκάζ και Μπαζίνα ο Σπανούλης

Χωρίς τους Νίκο Χουγκάζ και Νάσο Μπαζίνα συνεχίζει η Εθνική Ανδρών την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ, το οποίο αρχίζει την επόμενη Πέμπτη στη Λεμεσό. Οι δύο παίκτες «κόπηκαν» σήμερα από τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος έχει πλέον 13 παίκτες στη διάθεσή του.

Η δωδεκάδα αναμένεται να οριστικοποιηθεί αμέσως μετά από το αυριανό φιλικό με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ (20.00). Εκτός απροόπτου θα αποκλειστεί ένας από τους Βαγγέλη Ζούγρη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρο Σαμοντούροφ, με πιθανότερο «θύμα» τον τελευταίο, ο οποίος τραυματίστηκε στον καρπό στο χθεσινό ματς με την Ιταλία (76-74) για το τουρνουά «Ακρόπολις». Πάντως οι μεταμεσονύκτιες εξετάσεις δεν έδειξαν κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό, αφού αποκλείστηκε η πιθανότητα κατάγματος.

Οι εννέα «σίγουροι» είναι οι Σλούκας, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Λαρεντζάκης, Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου, Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο, Γ. Αντετοκούνμπο.

