ΑΘΛΗΤΙΚΑ

23.08.2025 07:56

Super League: Πρεμιέρα στο νέο πρωτάθλημα με τρεις αγώνες -Κόντρα στον Αστέρα ο πρωταθλητής Ολυμπιακός

Σέντρα σήμερα στην Super League με τον πρωταθλητή Ολυμπιακό να είναι μία από τις έξι ομάδες που θα πατήσουν χορτάρι στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος.

Οι πρωταθλητές φιλοξενούν τον Αστέρα Τρίπολης, μια ομάδα που παραδοσιακά τους δυσκολεύει, στο πιο ενδιαφέρον παιχνίδι της αποψινής ημέρας.

Την ίδια ώρα (20:00) ο Αρης αντιμετωπίζει στη Θεσσαλονίκη τον Βόλο, ενώ στις 22:00 ο Παναιτωλικός θα παίξει κόντρα στον Ατρόμητο.

Να σημειωθεί πως από την 1η αγωνιστική αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ μετά από αίτημα των «πρασίνων» λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών του. ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δεν έκαναν ανάλογο αίτημα και παίζουν κανονικά την Κυριακή.

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Σάββατο 23 Αυγούστου

  • 20:00 Άρης – Βόλος
  • 20:00 Ολυμπιακός- Αστέρας Τρίπολης
  • 22:00 Παναιτωλικός – Ατρόμητος

Κυριακή 24 Αυγούστου

  • 20:15 ΑΕΚ – Πανσερραϊκός
  • 21:00 ΠΑΟΚ – Λάρισα

Δευτέρα 25 Αυγούστου

  • Λεβαδειακός – Κηφισιά

*Αναβλήθηκε το Παναθηναϊκός – ΟΦΗ

