Μια νίκη, μια ισοπαλία και μια ήττα για τις ελληνικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα – Ένα βήμα πιο κοντά στη 10η θέση η Ελλάδα

Η νίκη του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, η ισοπαλία της ΑΕΚ στο Βέλγιο και η ήττα του ΠΑΟΚ στην Κροατία ήταν ο χθεσινός απολογισμός των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Συγκεκριμένα ο Παναθηναϊκός αν και βρέθηκε να χάνει με 1-0 από το 51΄ με γκολ του Τόμασον, κατάφερε να «γυρίσει» μέσα σε ένα δεκάλεπτο το ματς με τη Σαμσουνσπόρ, να νικήσει με 2-1 χάρις στα τέρματα του Κυριακόπουλου (66’) και του Πάλμερ-Μπράουν (75’) και να πάρει προβάδισμα για την είσοδο στη League Phase του Europa League ενόψει της ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης (28/8) στη Σαμσούντα.

Στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ με κορυφαίο τον Θωμά Στρακόσα, «απέδρασε» με ισοπαλία 1-1 εναντίον της Άντερλεχτ και απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης στους ομίλους του Conference League. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν με τον Ντόλμπεργκ στο 21΄ και ισοφάρισε στο 74΄ ο Ελίασον αφήνοντας ορθάνοιχτη την… πόρτα της πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μοναδικό μελανό σημείο στη βραδιά, η εντελώς αχρείαστη αποβολή του Πέτρου Μάνταλου με δεύτερη κίτρινη κάρτα στις καθυστερήσεις, για ένα μαρκάρισμα στο χώρο του κέντρου και σε ακίνδυνη φάση.

Αντίθετα ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 1-0 από τη Ριέκα στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα». Οι Κροάτες έχουν πια τον πρώτο λόγο για πρόκριση στο League Phase του Europa League χάρη στο γκολ του Λούκα Μέναλο (39’), όμως τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30). Όποια ομάδα αποκλειστεί θα συνεχίσει στον όμιλο του Conference League.

Η νίκη του Παναθηναϊκού και η ισοπαλία της ΑΕΚ έδωσαν 300 βαθμούς στην Ελλάδα, με την Τσεχία να συγκεντρώνει μόλις 200.

Οπότε η απόσταση ναι μεν έπεσε, αλλά για μόλις 100 βαθμούς, με συνέπεια η διαφορά να είναι πλέον 3.288 βαθμούς, ενώ αμφότερες οι χώρες έχουν από τέσσερις εκπροσώπους.

Αυτό είναι το θετικό νέο για τη χώρα μας, καθώς το κακό λέει πως θα δώσει εξίσου μεγάλη “μάχη” για να διατηρήσει την 11η θέση εφόσον δεν αναρριχηθεί στη 10η.

Η 12η Νορβηγία μάζεψε 400 βαθμούς, η 13η Πολωνία τα πήρε περίφημα και πήρε 750, με αποτέλεσμα η απόσταση από την Ελλάδα να πέσει κάτω από τους 2.000. Θυμίζουμε ότι οι Σκανδιναβοί με τη διαφαινόμενη πρόκριση της Μπόντο στη League Phase του Champions League (νίκησε 5-0 τη Στουρμ στο πρώτο ματς), θα βάλουν στο σακούλι τους άλλους 1.200 βαθμούς.

Επομένως η διαφορά τους με τη χώρα μας θα είναι πολύ μικρή.

Η βαθμολογία της UEFA αυτή τη στιγμή

Τουρκία 43.500 (+2.700 – 5/5) Τσεχία 40.300 (+2.800 – 5/5) Ελλάδα 37.012 (+2.800 – 4/5) Νορβηγία 35.287 (+2.100 – 4/5) Πολωνία 35.125 (+4.125 – 4/4) Δανία 33.231 (+3.375 – 3/4) Αυστρία 31.450 (+1.700 – 4/5)

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια

10η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League