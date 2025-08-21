search
21.08.2025 23:55

Europa League: Ήττα για τον ΠΑΟΚ στην Κροατία με 1-0 από τη Ριέκα που όμως ελπίζει για την ανατροπή στην Τούμπα (Video)

21.08.2025 23:55
rieka paok

Προβάδισμα πρόκρισης στο League Phase του Europa League απέκτησε η Ριέκα έπειτα από τη νίκη της με 1-0 επί του ΠΑΟΚ στο «Στάντιον Ρουγέβιτσα». Οι Κροάτες έχουν πια τον πρώτο λόγο χάρη στο γκολ του Λούκα Μέναλο (39’), όμως τα πάντα θα κριθούν στον επαναληπτικό της Τούμπας την ερχόμενη Πέμπτη (28/8, 20:30).  

Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό από την αρχή. Η κεφαλιά του Μέναλο (3’) ήταν αδύναμη για να ανησυχήσει τον Γίρι Παβλένκα, με τον Τσέχο τερματοφύλακα να κάνει σπουδαία επέμβαση στο διαγώνιο σουτ του Τόνι Φρουκ (7’) μετά το γρήγορο ένα-δύο με τον Μερβέιλ Ντοκίτ. Οι «ασπρόμαυροι» απείλησαν για πρώτη φορά στο 20ο λεπτό, με το δυνατό, ξαφνικό σουτ του Λούκα Ιβανούσετς να σταματάει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Μάρτιν Ζλόμισλιτς.

Κι ενώ για ένα δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ φάνηκε να ελέγχει το ρυθμό, στο τελευταίο κομμάτι του πρώτου μέρους, η Ριέκα ανέβασε στροφές. Κι αν ο Παβλένκα σταμάτησε – πάλι – τον Φρουκ στο 37’, δεν μπόρεσε να κάνει το ίδιο δύο λεπτά αργότερα. Φάουλ από τον Νίκο Γιάνκοβιτς, κεφαλιά του Μέναλο και 1-0. Ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους.

Οι δυο προπονητές δεν προχώρησαν σε αλλαγές, αλλά αφού ο Ράζβαν Λουτσέσκου είδε πως δεν άλλαζε η εικόνα της ομάδας του, προχώρησε σε τριπλή, με τη συμπλήρωση μιας ώρας. Ένα σουτ του Φεντόρ Τσάλοφ στο 70’ δεν ανησύχησε τον Ζλόμισλιτς ενώ αυτό του Γιούστας Λάζιτσκας δυο λεπτά μετά πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι της εστίας του Παβλένκα.

Ο οποίος στο 87’ πραγματοποίησε ακόμη μία δύσκολη επέμβαση, διώχνοντας σε κόρνερ στην αριστερή του γωνία το σουτ του Ντούγε Τσοπ. Το σκορ δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον ΠΑΟΚ να γνωρίζει την πρώτη του ήττα από κροατικό σύλλογο και να καλείται να κάνει την ανατροπή στη Θεσσαλονίκη σε μία εβδομάδα και τη Ριέκα να είναι κοντά σε μια ιστορική πρόκριση στη League Phase του Europa League – όποια ομάδα αποκλειστεί θα συνεχίσει στον όμιλο του Conference League.

Διαιτητής: Ιβάν Κρούζλιακ (Σλοβακία)
Κίτρινες: Γιάνκοβιτς, Τσοπ – Κένι, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Μιχαηλίδης, Κεντζιόρα.

Οι συνθέσεις των δυο ομάδων:

ΡΙΕΚΑ (Ράντομιρ Τζάλοβιτς): Ζλόμισλιτς, Λάζιτσκας, Μαϊστόροβιτς, Ράντελιτς, Ντέβετακ, Πέτροβιτς, Ντάντας (75’ Ιλίνκοβιτς), Γιάνκοβιτς, Ντοκίτ (75’ Μπούτιτς), Μέναλο (62’ Τσοπ), Φρουκ (85’ Μπογκόγεβιτς).

ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι (60’ Σάστρε), Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (60’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Ιβανούσετς (60’ Χατσίδης), Τσάλοφ (75’ Μύθου).

