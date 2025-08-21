Νεαρός παίκτης του μπέιζμπολ χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο με τη μπάλα – Έβαλε τα κλάματα, τον παρηγόρησε το «θύμα» (video)

Μία πολύ συγκινητική στιγμή έλαβε μέρος πριν λίγες ημέρες σε τελικό σχολικού πρωταθλήματος στο μπέιζμπολ στις ΗΠΑ.

Ο pitcher του Texas East άθελά του χτύπησε με το μπαλάκι στο πρόσωπο τον αντίπαλό του από την Οκλαχόμα, ο οποίος έπεσε κάτω με έντονους πόνους.

Λίγο μετά σηκώθηκε, όμως είδε τον παίκτη που τον χτύπησε να τρέμει κλαίγοντας, καθώς ένιωσε άσχημα γι αυτό που έκανε έστω και κατά λάθος.

Το «θύμα» της φάσης πήγε να τον αγκαλιάσει και να τον παρηγορήσει, δείχνοντάς του ότι κατάλαβε ότι δεν ήταν εσκεμμένο, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα. Η κίνησή του έκανε τον κόσμο στις κερκίδες να δακρύσει από τη συγκίνηση, όπως φάνηκε και στην κάμερα του αγώνα ο οποίος μάλιστα μεταδίδονταν live σε εθνικό δίκτυο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

When an Oklahoma Little Leaguer got hit in the head and then comforted the pitcher who was shaken up afterward. pic.twitter.com/Zg06M4j6LO August 20, 2025

