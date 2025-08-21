search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:36
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.08.2025 13:11

Νεαρός παίκτης του μπέιζμπολ χτύπησε στο πρόσωπο αντίπαλο με τη μπάλα – Έβαλε τα κλάματα, τον παρηγόρησε το «θύμα» (video)

21.08.2025 13:11
baseball-paidia-agkalia

Μία πολύ συγκινητική στιγμή έλαβε μέρος πριν λίγες ημέρες σε τελικό σχολικού πρωταθλήματος στο μπέιζμπολ στις ΗΠΑ.

Ο pitcher του Texas East άθελά του χτύπησε με το μπαλάκι στο πρόσωπο τον αντίπαλό του από την Οκλαχόμα, ο οποίος έπεσε κάτω με έντονους πόνους.

Λίγο μετά σηκώθηκε, όμως είδε τον παίκτη που τον χτύπησε να τρέμει κλαίγοντας, καθώς ένιωσε άσχημα γι αυτό που έκανε έστω και κατά λάθος.

Το «θύμα» της φάσης πήγε να τον αγκαλιάσει και να τον παρηγορήσει, δείχνοντάς του ότι κατάλαβε ότι δεν ήταν εσκεμμένο, ώστε να συνεχίσει τον αγώνα. Η κίνησή του έκανε τον κόσμο στις κερκίδες να δακρύσει από τη συγκίνηση, όπως φάνηκε και στην κάμερα του αγώνα ο οποίος μάλιστα μεταδίδονταν live σε εθνικό δίκτυο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης σε ευρωπαϊκούς ομίλους

Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Αναφορές για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Σωτήρης Νίνης: Η μυθική εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό που θύμισε κάτι από… Σαραβάκο και Δομάζο (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Tom_Greenwood_2108_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

xristina_aloupi
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ: «Η Ευρώπη υπονομεύει όσα πετύχαμε στην Αλάσκα – Έτοιμος να δει τον Ζελένσκι ο Πούτιν αν λυθούν ορισμένα ζητήματα» 

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Από Δευτέρα (25/8) οι πρώτοι της ενημέρωσης στα πόστα τους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

kaysonas-new (11)
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Έρχεται καύσωνας εξπρές - Πότε και πού θα δείξει ο υδράργυρος πάνω από 40 βαθμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025 14:35
ektakto
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ: Πέθανε ο Απόστολος Βεσυρόπουλος – Υπέστη καρδιακή ανακοπή στη Χαλκιδική

Tom_Greenwood_2108_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Tom Greenwood: Ποιος είναι ο δισεκατομμυριούχος που νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση μετά από τροχαίο στη Μύκονο (video)

xristina_aloupi
LIFESTYLE

Χριστίνα Αλούπη: Κουβαλούσα τη ρετσινιά του ηλίθιου μοντέλου (Video)

1 / 3