21.08.2025 10:27

Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Αναφορές για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (σκληρές εικόνες)

21.08.2025 10:27
independiente-universidad_epeisodia_2108_1920-1080_new
credit: AP

Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτραψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ενας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες.

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα.

Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε.

