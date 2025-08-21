Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Αναφορές για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτραψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ενας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες.
Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.
Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα.
Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.
Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.
Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε.
Διαβάστε επίσης:
Σωτήρης Νίνης: Η μυθική εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό που θύμισε κάτι από… Σαραβάκο και Δομάζο (Video)
Η βροχή «τίναξε» το Diamond League της Λοζάνης στον… αέρα: 7ος ο Τεντόγλου με άλμα στα 7.52μ. (Video)
Την 3η θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 58,22μ. (Video)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.