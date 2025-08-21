Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Αναφορές για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Αιματηρά επεισόδια διεξήχθησαν στην αναμέτρηση Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ για το Sundamericana. Οπαδοί των δύο ομάδων μετέτραψαν τον αγωνιστικό χώρο σε ρινγκ με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι υπάρχουν τρεις νεκροί, ενας σε σοβαρή κατάσταση και δεκάδες τραυματίες.

Si no murió nadie hoy es un milagro.

MASACRE en Avellaneda. Incluso un hincha se tiró al vacío desde la tribuna (unos 4 pisos). Otros quedaron tirados ahí. La peor organización de un partido que vi en mi vida en el partido de Independiente vs U de Chile pic.twitter.com/j1oz4Tk3L3 August 21, 2025

Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν γίνει πάνω από 300 συλλήψεις.

Όλα ξεκίνησαν όταν οπαδοί της Ουνιβερσιδάδ πήραν ένα πανό των Αργεντίνων και άρχισαν να πετούν αντικείμενα, με την κατάσταση να ξεφεύγει άμεσα.

🔴GRAVÍSIMOS INCIDENTES en el Libertadores de América



🔥La Universidad de Chile empezó a tirar BOMBAS de ESTRUENDO y los hinchas de INDEPENDIENTE fueron a BUSCARLOS #CopaSudamericana pic.twitter.com/MKQkNXs3dp — Tv Pública Libertaria (@Tv_Libertaria) August 21, 2025

Οι εικόνες που μεταδίδονται στο διαδίκτυο προκαλούν σοκ και μάλιστα ένας άνθρωπος έπεσε από το δεύτερο διάζωμα.

"CAÍDA"



Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.

pic.twitter.com/BtwARdM6q0 — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025

Η αστυνομία διέταξε την εκκένωση της εξέδρας των φιλοξενούμενων, αλλά οι Αργεντίνοι επιτέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο, με αποτέλεσμα να συνεχίζονται επί ώρα τα επεισόδια.

Όπως ήταν φυσικό ο αγώνας διακόπηκε.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The CONMEBOL Sudamericana match between Independiente and Universidad de Chile was suspended due to violent clashes between fans of the two teams:



• Three deaths have been confirmed so far, and one fan is fighting for his life



• Hundreds of fans injured… pic.twitter.com/ko1AreRWvf — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) August 21, 2025

Este video es TERRIBLE https://t.co/27LLbCtUVg — bokita edits 🔪🐔 (@cabjedits) August 21, 2025

Un solo hincha de la U de Chile fue acorralado y atacado por una multitud de Independiente. La policía solo miraba.



😡 Esto no es fútbol, es violencia. #UdeChile #Independiente #CopaSudamericana #argentina #conmebol pic.twitter.com/LdDWzhF9dd August 21, 2025

🟣Partido cancelado.

Versiones encontradas, pero las imágenes son de terror. Hubo total descontrol en las hinchadas. Una verdadera tragedia en el encuentro entre #Independiente y #UniversidaddeChile. La revancha por #CopaSudamericana alcanzó a disputarse solo 45 minutos.#Temuco pic.twitter.com/QoM9ymFjQ0 — Leandro Muñoz Caro (@mutante321) August 21, 2025

An adult fan of Independiente hits a young fan (kid) of Universidad de Chile during a fight at the CONMEBOL Sudamericana match. Horrible scenes. 😥pic.twitter.com/sJX1iX7CJK — Viralitity (@Viralitity) August 21, 2025

