Την 3η θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο με βολή στα 58,22μ. (Video)

Την 3η θέση στο Diamond League της Λοζάνης κατέκτησε η Ελίνα Τζένγκο. Η πρωταθλήτρια του ακοντισμού είχε καλύτερη επίδοση τα 58 μέτρα και 82 εκατοστά στη 4η βολή της, μένοντας πολύ μακριά από την καλύτερη εφετινή της επίδοση (64.90 τον Μάιο στη Σανγκάη).

Αυτό οφείλεται στην καταρρακτώδη βροχή που έπεφτε στην ελβετική πόλη που είχε ως αποτέλεσμα να μην καταγραφούν σπουδαίες επιδόσεις.

Πρώτη αναδείχθηκε η Αντριάνα Βιλάγκος (Σερβια) με 63.02 και δεύτερη η Τζο-Αν ντι Πλεσίς (Νότια Αφρική) με 58.89.

