search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:46
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2025 20:14

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

19.08.2025 20:14
bike-tithorea-4

Η Κάτω Τιθορέα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για την ορεινή ποδηλασία, φιλοξενώντας ένα εντυπωσιακό διήμερο δράσης στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην εκκίνηση, έτοιμοι να αναμετρηθούν με θεαματικές διαδρομές που διασχίζουν χωριά και μονοπάτια στις πλαγιές του Παρνασσού.

Τρεις ξεχωριστοί αγώνες συνθέτουν το πρόγραμμα, καλύπτοντας κάθε επίπεδο αγωνιστικής εμπειρίας:

•       MTB Marathon – 70 χλμ. Η απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις της αντοχής.

•       Point to Point XCP – 26 χλμ. & 42 χλμ. Διαδρομές γεμάτες ρυθμό, τεχνικά σημεία και αδρεναλίνη.

•       Short Track XCC σε πίστα 1.600 μ., με θεαματικές μάχες ταχύτητας, τόσο για τις επίσημες κατηγορίες όσο και για open κατηγορίες, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους αναβάτες να ζήσουν την εμπειρία.

Πρόγραμμα Αγώνων

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

• 09:00 – MTB Marathon (XCM) – 70 χλμ.

• 15:00 – Short Track (XCC) – Επίσημες & Open κατηγορίες

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

• 10:00 – Point to Point (XCP):

– 26 χλμ. – γρήγορη και διασκεδαστική

– 42 χλμ. – απαιτητική και γεμάτη αδρεναλίνη

Οι διαδρομές περνούν μέσα από τα χωριά Αγία Μαρίνα – Τιθορέα – Ελάτεια – Παναγίτσα – Λευκοχώρι – Αγία Παρασκευή, αποκαλύπτοντας τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δήλωση συμμετοχής: mtbxpert.gr

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του

Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

mantzos 543- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος: Εγγυήσεις ασφαλείας, όχι μόνο για την Ουκρανία, αλλά και για την ίδια την ΕΕ έως το Αιγαίο και την Κύπρο

MARKO_RUBIO3
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ρούμπιο τέθηκε επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας 

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 20:45
TRUMP_POUTIN_AFIKSH5
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Πούτιν συμφώνησε να συναντηθεί με τον Ζελένσκι – Θέλει εγγυήτρια δύναμη την Κίνα

KAGIA_KALLAS2
ΚΟΣΜΟΣ

Κάλας: Το νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα είναι έτοιμο τον επόμενο μήνα

bike-tithorea-4
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

1 / 3