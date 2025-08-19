Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

Η Κάτω Τιθορέα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για την ορεινή ποδηλασία, φιλοξενώντας ένα εντυπωσιακό διήμερο δράσης στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025.

Αθλητές από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην εκκίνηση, έτοιμοι να αναμετρηθούν με θεαματικές διαδρομές που διασχίζουν χωριά και μονοπάτια στις πλαγιές του Παρνασσού.

Τρεις ξεχωριστοί αγώνες συνθέτουν το πρόγραμμα, καλύπτοντας κάθε επίπεδο αγωνιστικής εμπειρίας:

• MTB Marathon – 70 χλμ. Η απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις της αντοχής.

• Point to Point XCP – 26 χλμ. & 42 χλμ. Διαδρομές γεμάτες ρυθμό, τεχνικά σημεία και αδρεναλίνη.

• Short Track XCC σε πίστα 1.600 μ., με θεαματικές μάχες ταχύτητας, τόσο για τις επίσημες κατηγορίες όσο και για open κατηγορίες, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους αναβάτες να ζήσουν την εμπειρία.

Πρόγραμμα Αγώνων

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

• 09:00 – MTB Marathon (XCM) – 70 χλμ.

• 15:00 – Short Track (XCC) – Επίσημες & Open κατηγορίες

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

• 10:00 – Point to Point (XCP):

– 26 χλμ. – γρήγορη και διασκεδαστική

– 42 χλμ. – απαιτητική και γεμάτη αδρεναλίνη

Οι διαδρομές περνούν μέσα από τα χωριά Αγία Μαρίνα – Τιθορέα – Ελάτεια – Παναγίτσα – Λευκοχώρι – Αγία Παρασκευή, αποκαλύπτοντας τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Δήλωση συμμετοχής: mtbxpert.gr

