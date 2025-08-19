Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Η Κάτω Τιθορέα μετατρέπεται σε σημείο αναφοράς για την ορεινή ποδηλασία, φιλοξενώντας ένα εντυπωσιακό διήμερο δράσης στις 6 & 7 Σεπτεμβρίου 2025.
Αθλητές από όλη την Ελλάδα θα βρεθούν στην εκκίνηση, έτοιμοι να αναμετρηθούν με θεαματικές διαδρομές που διασχίζουν χωριά και μονοπάτια στις πλαγιές του Παρνασσού.
Τρεις ξεχωριστοί αγώνες συνθέτουν το πρόγραμμα, καλύπτοντας κάθε επίπεδο αγωνιστικής εμπειρίας:
• MTB Marathon – 70 χλμ. Η απόλυτη πρόκληση για τους λάτρεις της αντοχής.
• Point to Point XCP – 26 χλμ. & 42 χλμ. Διαδρομές γεμάτες ρυθμό, τεχνικά σημεία και αδρεναλίνη.
• Short Track XCC σε πίστα 1.600 μ., με θεαματικές μάχες ταχύτητας, τόσο για τις επίσημες κατηγορίες όσο και για open κατηγορίες, δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερους αναβάτες να ζήσουν την εμπειρία.
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
• 09:00 – MTB Marathon (XCM) – 70 χλμ.
• 15:00 – Short Track (XCC) – Επίσημες & Open κατηγορίες
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
• 10:00 – Point to Point (XCP):
– 26 χλμ. – γρήγορη και διασκεδαστική
– 42 χλμ. – απαιτητική και γεμάτη αδρεναλίνη
Οι διαδρομές περνούν μέσα από τα χωριά Αγία Μαρίνα – Τιθορέα – Ελάτεια – Παναγίτσα – Λευκοχώρι – Αγία Παρασκευή, αποκαλύπτοντας τοπία μοναδικής φυσικής ομορφιάς και πολιτιστικής κληρονομιάς.
Δήλωση συμμετοχής: mtbxpert.gr
Διαβάστε επίσης:
Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών
Χίος: Ενας 33χρονος τραυμάτισε βαριά την 30χρονη πρώην σύντροφο του
Πάτρα: Προφυλακιστέοι ο 25χρονος και ο 21χρονος για τη φωτιά στο Γηροκομείο
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.