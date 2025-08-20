Super League: Με ημιαυτόματο οφσάιντ οι αγώνες της φετινής σεζόν

Η Super League ανακοίνωσε ότι από τη νέα σεζόν θα εφαρμοστεί το ημιαυτόματο οφσάιντ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος που ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ θα γίνει σε όλα τα γήπεδα και όπως ανακοινώθηκε θα τοποθετηθούν 10 κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου για την ακριβή λήψη σωστών αποφάσεων σε αμφισβητούμενες φάσεις.

Η ανακοίνωση της Super League

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referee) και Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT, Semi-Automated Offside Technology).

H Super League και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεργάζονται με την Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, ως αποκλειστικό πάροχο των τεχνολογιών VAR και SAOT, για όλους τους αγώνες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League και το Κυπέλλο Ελλάδας Betsson.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με την Hawk-Eye Innovations στους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4) καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της σεζόν 2024/25.

Για τη χρήση του VAR και του Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT) ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Super League.

Το SAOT χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εξασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από το διαιτητή.

H παροχή των καινοτόμων τεχνολογιών της Hawk-Eye για το VAR και την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ σε όλους τους αγώνες κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ της Super League, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενισχύει τη θέση της Super League και της ΕΠΟ ως καινοτόμους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιτρέπει τη λήψη ακριβών και ταχύτερων αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο».

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο Εφήβων: Στον τελικό ο Ντούμας με ιστορική επίδοση

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών