search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:22
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.08.2025 12:32

Super League: Με ημιαυτόματο οφσάιντ οι αγώνες της φετινής σεζόν

20.08.2025 12:32
super-league-new

Η Super League ανακοίνωσε ότι από τη νέα σεζόν θα εφαρμοστεί το ημιαυτόματο οφσάιντ σε όλους τους αγώνες του πρωταθλήματος που ξεκινά το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Η εφαρμογή του ημιαυτόματου οφσάιντ θα γίνει σε όλα τα γήπεδα και όπως ανακοινώθηκε θα τοποθετηθούν 10 κάμερες σε συγκεκριμένα σημεία του γηπέδου για την ακριβή λήψη σωστών αποφάσεων σε αμφισβητούμενες φάσεις.

Η ανακοίνωση της Super League

Σε συνέχεια της ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, σε όλους τους αγώνες του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025-2026, θα εφαρμοστεί η τεχνολογία VAR (Video Assistant Referee) και Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT, Semi-Automated Offside Technology).

H Super League και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, συνεργάζονται με την Hawk-Eye Innovations, εταιρία του ομίλου Sony, ως αποκλειστικό πάροχο των τεχνολογιών VAR και SAOT, για όλους τους αγώνες στο Πρωτάθλημα Stoiximan Super League και το Κυπέλλο Ελλάδας Betsson.

Η συμφωνία έρχεται σε συνέχεια της επιτυχούς συνεργασίας με την Hawk-Eye Innovations στους αγώνες των Stoiximan Playoffs (θέσεις 1-4) καθώς και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson της σεζόν 2024/25.

Για τη χρήση του VAR και του Ημιαυτόματου Οφσάιντ (SAOT) ειδικός τεχνολογικός εξοπλισμός τοποθετείται σε όλα τα γήπεδα που χρησιμοποιούν οι ομάδες της Super League.

Το SAOT χρησιμοποιεί 10 κάμερες ανίχνευσης, για τηv ακριβή λήψη αποφάσεων οφσάιντ μέσω της ανάλυσης της θέσης κάθε παίκτη στον αγωνιστικό χώρο, από 29 σημεία στο σώμα και την τροχιά της μπάλας, μέσα σε δευτερόλεπτα. Έτσι, εξασφαλίζει την τρισδιάστατη απεικόνιση των φάσεων, παρέχοντας πολύ πιο αποτελεσματική τοποθέτηση της εικονικής γραμμής οφσάιντ και μειώνοντας τον χρόνο λήψης απόφασης από το διαιτητή.

H παροχή των καινοτόμων τεχνολογιών της Hawk-Eye για το VAR και την ημιαυτόματη ανίχνευση οφσάιντ σε όλους τους αγώνες κανονικής διάρκειας και των πλέι οφ της Super League, καθώς και στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, ενισχύει τη θέση της Super League και της ΕΠΟ ως καινοτόμους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, καθώς επιτρέπει τη λήψη ακριβών και ταχύτερων αποφάσεων στον αγωνιστικό χώρο».

Διαβάστε επίσης:

Παγκόσμιο Εφήβων: Στον τελικό ο Ντούμας με ιστορική επίδοση

Ορεινή Ποδηλασία: Mountain Bike «Κάτω Τιθορέα 2025»

Πέθανε ο Ευτύχης Μπιτσάκης σε ηλικία 98 ετών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ σε ΗΠΑ: «Να καταλάβουν ότι συζήτηση για θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία, είναι αδιέξοδη»

maria_antonandp
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Πρωτοφανής επίθεση Πλεύρη στους εργαζόμενους και έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης (Video)

palaistine_flag_new
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δημοσκόπηση του Reuters λέει πως οι περισσότεροι Αμερικανοί είναι υπέρ της αναγνώρισης ενός παλαιστινιακού κράτους

tomcruise_missionimpossible
ΣΙΝΕΜΑ

Tom Cruise: Εντυπωσιακό βίντεο με τις επικίνδυνες σκηνές στα γυρίσματα του Mission Impossible

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

agios-eustratios-new
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Ευστράτιος: Το πιο απομονωμένο νησί του Αιγαίου μετατράπηκε από τόπος σκληρής εξορίας σε επίγειο παράδεισο (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.08.2025 14:22
Sergey_Lavrov
ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ σε ΗΠΑ: «Να καταλάβουν ότι συζήτηση για θέματα ασφαλείας χωρίς τη Ρωσία, είναι αδιέξοδη»

maria_antonandp
LIFESTYLE

Μαρία Αντωνά: «Οδηγός ταξί με πήγε στο βουνό, αντί να με αφήσει στο σπίτι μου»

plevris_thanos_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υπουργείο Μετανάστευσης: Πρωτοφανής επίθεση Πλεύρη στους εργαζόμενους και έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης (Video)

1 / 3