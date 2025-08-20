Η βροχή «τίναξε» το Diamond League της Λοζάνης στον… αέρα: 7ος ο Τεντόγλου με άλμα στα 7.52μ. (Video)

Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στον Μίλτο Τεντόγλου να πιάσει μεγάλη επίδοση στο Diamond League της Λοζάνης.

Ο βρεγμένος από τη συνεχή βροχή διάδρομος του μήκους και η… πλημμυρισμένη βαλβίδα, κράτησε τον Ολυμπιονίκη μας μακριά από τα γνωστά του στάνταρ.

Πραγματοποίησε μόνο δύο άλματα, το καλύτερο στα 7.52μ. που τον έφερε στην 7η θέση.

Γενικά μέτριες επιδόσεις, με τον Ουζμπέκο, Ανβάροφ να παίρνει την πρωτιά με μόλις 7.84μ., ενώ δεύτερος ήταν ο Ελβετός, Εχάμερ (7.72μ.) και τρίτος ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ (7.71μ.).

