Καλύτερη η εικόνα με την φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη – Προσοχή λόγω τοξικών σωματιδίων ζητά ο Σαρηγιάννης

Καλύτερη είναι η εικόνα με τη φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει, με το τοξικό νέφος να έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή. Γι αυτό και έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112 να μείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Μάλιστα, λόγω των τοξικών σωματιδίων, ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μέσω του ΤhessPost.gr ζήτησε από τους κατοίκους στις γύρω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αύριο και κυρίως να σιγουρευτούν πως θα καθαρίσουν σωστά τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους (αυλή, κήπο κ.α).

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δε θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια» ανέφερε.

«Ατομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού. Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως το κέντρο, δε νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών» πρόσθεσε.

