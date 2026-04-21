21.04.2026 14:04

Καλύτερη η εικόνα με την φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη – Προσοχή λόγω τοξικών σωματιδίων ζητά ο Σαρηγιάννης

21.04.2026 14:04
fotia-anakyklosima-thessaloniki3

Καλύτερη είναι η εικόνα με τη φωτιά στην εταιρεία ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά συνεχίζει να καίει, με το τοξικό νέφος να έχει απλωθεί πάνω από την περιοχή. Γι αυτό και έχει εκδοθεί και μήνυμα από το 112 να μείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.

Μάλιστα, λόγω των τοξικών σωματιδίων, ο Καθηγητής Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρος του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών Δημοσθένης Σαρηγιάννης, μέσω του ΤhessPost.gr ζήτησε από τους κατοίκους στις γύρω περιοχές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αύριο και κυρίως να σιγουρευτούν πως θα καθαρίσουν σωστά τους εξωτερικούς χώρους των σπιτιών τους (αυλή, κήπο κ.α).

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δε θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια» ανέφερε.

«Ατομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού. Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης όπως το κέντρο, δε νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών» πρόσθεσε.

google_news_icon

pierrakakis_2403_1920-1080_new

maria-georgiadou
trump_2104_1920-1080_new
protomi-xylouri
erythros-lygkas
benitez
dimitris_markopoulos_new
evroekloges_kalpi_1004_1920-1080_new
georgiadis – papakosta- karystianoy- panagopoylos – new
pliromi-kinito-karta
ΤΡΙΤΗ 21.04.2026 15:20
pierrakakis_2403_1920-1080_new

Πιερρακάκης: «Το πλεόνασμα θα είναι πάνω από τον στόχο – Ο επιπλέον δημοσιονομικός χώρος θα επιστρέψει στους πολίτες»

maria-georgiadou
MEDIA

ANT1: Ετοιμάζεται για «Σπιλιάδες» που δημιουργεί η Μαρία Γεωργιάδου

trump_2104_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ κατηγορεί το Ιράν ότι «έχει παραβιάσει πολλές φορές την εκεχειρία»

