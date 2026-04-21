Έρχεται ακόμα και αύριο πακέτο νέων μέτρων – Τι θα κριθεί από το ύψος του πλεονάσματος

Ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέο πακέτο μέτρων ελάφρυνσης των πολιτών, ακόμα και αύριο, άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, και ενώ οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή συνεχίζουν να… ροκανίζουν το οικογενειακό εισόδημα.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, o Π. Μαρινάκης εμφανίστηκε αισιόδοξος για το πλεόνασμα, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο, λέγοντας ότι «έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι θα έχουμε καλά νέα και εφόσον πράγματι έχουμε καλά νέα, θα έχουμε πολύ σύντομα, δηλαδή ενδεχομένως και αύριο, ανακοινώσεις από τον Πρωθυπουργό για νέα θετικά μέτρα»

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, το πλεόνασμα αναμένεται να βρεθεί κοντά στο 4,8% – 4,9% του ΑΕΠ, επίδοση που υπερβαίνει σημαντικά την τελευταία πρόβλεψη του προϋπολογισμού για 3,7% του ΑΕΠ. Επίσης, σημειώνεται ότι από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε ο πόλεμος η κυβέρνηση έχει ξεκαθαρίσει ότι θα εξαντλήσει όλα τα δημοσιονομικά περιθώρια στήριξης των πολιτών, με διαδοχικά πακέτα μέτρων ελάφρυνσης, ανάλογα και με τις εξελίξεις.

Οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι για το νέο πακέτο μέτρων η κυβέρνηση προσανατολίζεται στα εξής:

Παράταση της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην αντλία (θεωρείται ότι φρέναρε πολλές αυξήσεις)

της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην αντλία (θεωρείται ότι φρέναρε πολλές αυξήσεις) Παράταση της επιδότησης στα λιπάσματα (λόγω Ορμούζ)

της επιδότησης στα λιπάσματα (λόγω Ορμούζ) Παράταση του fuel pass

του fuel pass Πιθανό έκτακτο επίδομα σε χαμηλοσυνταξιούχους.

Ωστόσο, όλα θα κριθούν από το ύψος του πλεονάσματος, αλλά και από τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων για το τέλος του πολέμου, καθώς μια αρνητική έκβαση θα παρατείνει την αβεβαιότητα και την αναταραχή στις αγορές του πετρελαίου, και θα υποχρεώσει την κυβέρνηση να κρατήσει… κομπόδεμα.

Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Π. Μαρινάκης, «επειδή δεν έχουμε τελική εικόνα για το πλεόνασμα, δεν έχουν κλειδώσει τα μέτρα. Άρα το να μιλάω επί υποθέσεων θα ήταν λάθος», προσθέτοντας, πάντως, ότι «η πλειονότητα των μέτρων που έχει ανακοινώσει μέχρι τώρα η κυβέρνηση έχει μόνιμο χαρακτήρα και μάλιστα δεν είναι επιδόματα τα περισσότερα μέτρα που έχουμε δώσει, τα περισσότερα -είναι και κάποια επιδόματα- και μάλιστα σημαντικά είναι μειώσεις φόρων».

Από την πλευρά του, ο ΥΠΟΙΚ, Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών της ΕΕ, σημείωσε για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας ότι «όλα δείχνουν ότι θα είναι καλύτερη του αναμενομένου, με σημαντικά ισχυρότερη θέση, ιδίως όσον αφορά στο πλεόνασμα. Αυτό δημιουργεί, στο πλαίσιο πάντα των νέων δημοσιονομικών κανόνων της ΕΕ, πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο σκοπεύουμε να κατευθύνουμε προς τους πολίτες, ιδιαίτερα προς εκείνους που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, με στοχευμένο τρόπο».

