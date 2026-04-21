Η «γαλάζια» Καβάλα πίσω από την υπόθεση Λαζαρίδη; – Τι συζητάνε οι γαλάζιοι βουλευτές και ποιος ο φόβος τους

Μπορεί η κοινοβουλευτική ομάδα της Nέας Δημοκρατίας να βρίσκεται σε αναβρασμό με αφορμή την αυριανή ψηφοφορία για την άρση ασυλίας των 13 βουλευτών και πολλοί γαλάζιοι βουλευτές να μην πείθονται από τις πιέσεις του Μεγάρου Μαξίμου να ψηφίσουν κομματικά – όπως ο Στέλιος Πέτσας που χθες το βράδυ στο Action 24 δήλωσε ότι δεν πρόκειται να ψηφίσει οριζόντια σε όλες τις ασυλίες – ωστόσο την ίδια ώρα πληθαίνουν οι συζητήσεις για το τι έγινε γύρω από την υπόθεση του Μακαρίου Λαζαρίδη.

Οι περισσότεροι γαλάζιοι βουλευτές πιστεύουν ότι η ανακίνηση ενός θέματος που βρισκόταν στο μακρινό 2007 έχει γαλάζιο χρώμα και ότι ο Μ. Λαζαρίδης καρφώθηκε στην αντιπολίτευση από εσωκομματικούς του αντιπάλους. Άλλωστε το πρώτο μήνυμα που έστειλε ο Μ. Λαζαρίδης μετά την παραίτησή του δεν αφορούσε ούτε την αντιπολίτευση ούτε τον πρωθυπουργό. Αφορούσε συνάδελφό του στη Καβάλα.

Αναδημοσιεύοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα οξύ παραπολιτικό σχόλιο της εφημερίδας Documento, φρόντισε να στείλει μηνύματα εκεί που έπρεπε. Η κίνηση, την ώρα που ο ίδιος βρισκόταν στη γενέτειρά του περιμένοντας το δεύτερο και καθοριστικό τηλεφώνημα από στενό συνεργάτη του πρωθυπουργού προκειμένου να οδηγηθεί προς την έξοδο του από την κυβέρνηση, ίσως πέρασε στα ψιλά. Όμως σε όσους γνωρίζουν τη «γεωγραφία» της Ανατολικής Μακεδονίας, έμοιαζε με κατηγορητήριο.

«Ποιος τα ανέσυρε και πότε»

Γιατί η υπόθεση του κολεγίου, των ΦΕΚ του 2007 και του 2013, αλλά και των αποδοχών Ειδικού Επιστήμονα που ο ίδιος δηλώνει πλέον έτοιμος να επιστρέψει, έχει μια διάσταση που πολλοί γαλάζιοι βουλευτές παρακολούθησαν με καθυστέρηση. Το υλικό ήταν εξ αρχής δημόσιο. Τα ΦΕΚ βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε. Το ερώτημα επομένως δεν είναι «από πού βρέθηκαν τα στοιχεία», αλλά «ποιος τα ανέσυρε και πότε». Και η απάντηση, όσο επίμονα κι αν αποφεύγει να δοθεί από την Χαριλάου Τρικούπη και την Κουμουνδούρου, φαίνεται να περνά από μια διαδρομή που ξεκινά βορειότερα της Αττικής.

Οι αριθμοί φωτίζουν το παρασκήνιο καλύτερα από κάθε διαρροή. Στις εκλογές του Μαΐου 2023, ο Μακάριος Λαζαρίδης εξελέγη βουλευτής στην τρίτη θέση στην Καβάλα έχοντας πάρει 7.080 με απώλεια σχεδόν τεσσάρων χιλιάδων ψηφοφόρων σε σχέση με το 2019. Σε μια περιφέρεια τριών μόλις γαλάζιων εδρών, η διαφορά αποτυπώνει μια ιεραρχία που θα μπορούσε να κλονιστεί μόνο από ένα γεγονός μια υπουργοποίηση. Όταν στις 4 Απριλίου ο Μ. Λαζαρίδης ορκίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, πολλοί στην Καβάλα άρχισαν να λένε ότι αυτή είναι η ευκαιρία του να τερματίσει σε καλύτερη θέση στις επόμενες εκλογές γιατί όλοι γνωρίζουν ότι η υπουργοποίηση ενός βουλευτή του φέρνει και σταυρούς στην εκλογική του περιφέρεια.

Ο Λαζαρίδης το γνώριζε αυτό. Στον στενό του κύκλο έλεγε, τις ημέρες πριν την ορκωμοσία, ότι το χαρτοφυλάκιο θα ήταν «ο πολλαπλασιαστής» που του έλειπε, η ευκαιρία να καταγραφεί στη βάση, να μοιράσει επισκέψεις και αναγγελίες, να φτάσει την άνοιξη του 2027 με διαφορετική εκλογική ταυτότητα. Η ίδια όμως ευκαιρία αποτελούσε, αναπόδραστα, απειλή για άλλους. Στην σκληρή πραγματικότητα της πολιτικής στην περιφέρεια το ψηφοθηρικό οικοσύστημα είναι πεπερασμένο. Ό,τι κερδίζει ο ένας το χάνει ο άλλος.

Κάποιοι… ήξεραν

Η ταχύτητα με την οποία «έσκασε» το θέμα ακριβώς μετά την ορκωμοσία, η ευκρίνεια με την οποία αναδείχθηκαν παράλληλα η πρόσληψη του 2007 στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, η επόμενη στη Γραμματεία Ισότητας το 2013, αλλά και η διαδοχή από τη σύζυγό του στη ίδια θέση, δείχνουν έρευνα συστηματική και όχι πρόχειρη. Κάποιοι γνώριζαν πού ακριβώς να κοιτάξουν ή κάποιοι ήξεραν εξαρχής, λένε στις συζητήσεις τους γαλάζιοι βουλευτές. Και δεν φεύγει της προσοχής ότι αυτά τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα ούτε όταν ο κύριος Λαζαρίδης ήταν εισηγητής της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη ούτε όταν έγινε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος αλλά μόλις έγινε υπουργός.

Στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει φυσικά η εκτίμηση ότι η υπόθεση εκτροχιάστηκε από τον χειρισμό του ίδιου του πρωταγωνιστή της, την τηλεοπτική εμφάνιση στο OPEN, το «δεν είμαι τεμπέλης όπως οι αριστεροί», την περιφρονητική αντιμετώπιση των δημοσιογράφων. Ωστόσο στελέχη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας αναγνωρίζουν ότι, χωρίς την αρχική προμήθεια στοιχείων προς την αντιπολίτευση, ο Λαζαρίδης θα διήνυε ήσυχα τη θητεία του.

Και η ανησυχία που υπάρχει είναι μήπως ενόψει εκλογών τα γαλάζια αλληλομαχαιρώματα πολλαπλασιαστούν καθώς η μείωση των ποσοστών της Νέας Δημοκρατίας φέρνει και μείωση του αριθμού των βουλευτών και όταν αυτό συμβαίνει στην πολιτική εμφανίζεται στις σχέσεις των βουλευτών το πολιτικό αξίωμα «ο θάνατός σου η ζωή μου». Και μπορεί η Ντόρα Μπακογιάννη να έδωσε τη χαριστική βολή με τη δήλωση περί παραίτησης, οι βουλευτές του ΟΠΕΚΕΠΕ να πρόσφεραν το καύσιμο της εσωστρέφειας, η Δόμνα Μιχαηλίδου να χαλάρωσε το σχοινί με το περίφημο «καλύτερο πανεπιστήμιο», αλλά η αρχική σπίθα, αυτή που άναψε το Πάσχα και άλλαξε το κυβερνητικό ημερολόγιο, φαίνεται να προήλθε από κάποιους που γνώριζαν τον Μ. Λαζαρίδη από κοντά και ήξεραν το παρελθόν.

