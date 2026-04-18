Μακάριος Λαζαρίδης: Το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποπομπής – Οι δηλώσεις που σήμαναν το τέλος από την κυβέρνηση

Αν και δεν έσπασε το… ρεκόρ του Αρίστου Δοξιάδη, ο οποίος παραιτήθηκε από υφυπουργός Ανάπτυξης μόνο λίγες ώρες από την ορκωμοσία του, ο Μακάριος Λαζαρίδης άντεξε ως υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης περίπου μία εβδομάδα, προτού υποχρεωθεί να δώσει την παραίτησή του στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, το μεσημέρι του Σαββάτου.

Της παραίτησης είχε προηγηθεί πραγματική θύελλα, μετά τις αποκαλύψεις ότι ο Μ. Λαζαρίδης, το 2007 και το 2013 είχε προσληφθεί ως επιστημονικός συνεργάτης στη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα από το νόμο τυπικά προσόντα (αναγνωρισμένο πτυχίο ΑΕΙ, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών).

Ο ίδιος ο – πρώην πλέον – υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε τα πράγματα χειρότερα, εμφανιζόμενος στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ, όπου παρουσίασε ένα «πτυχίο» από το Κέντρο Ελευθέρων Σπουδών College of Southeastern Europe, ισχυριζόμενος ότι ήταν αναγνωρισμένος τίτλος σπουδών, αλλά και έχοντας αλαζονικό ύφος («προσλήφθηκα επειδή είμαι… ωραίος», ήταν μια από τις χαρακτηριστικές του ατάκες).

Στην ίδια συνέντευξη δεν εξήγησε πειστικά πώς προσελήφθη σε θέση που απαιτούσε υψηλά τυπικά προσόντα, λέγοντας ότι ήταν… σύνηθες να ορίζονται εκείνη την περίοδο ως επιστημονικοί συνεργάτες. Η στάση του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, ακόμα και εντός της «γαλάζιας» παράταξης, με αρκετούς βουλευτές να παίρνουν αποστάσεις από τους ισχυρισμούς του και να επικρίνουν το γεγονός ότι δεν παραιτείτο.

Τελικά, υπό την πίεση των αποκαλύψεων, ο Μ. Λαζαρίδης υποχρεώθηκε να παραδεχθεί δημόσια ότι οι διορισμοί του ήταν παράτυποι και ότι είχε πρόθεση να επιστρέψει ως αχρεωστήτως καταβληθέντες και με τον δέοντα τόκο, τους μισθούς που είχε λάβει ως επιστημονικός συνεργάτης το 2007 και το 2013. Ωστόσο, φαίνεται ότι ήδη τα πράγματα είχαν πάρει το δρόμο τους, καθώς, λένε οι πληροφορίες, κρίθηκε σε ανώτατο επίπεδο ότι η συνεχιζόμενη παρουσία του στην κυβέρνηση προκαλούσε ζημιά.

Το «μήνυμα» της Ντόρας

Το «μήνυμα» εστάλη νωρίτερα από την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία κάλεσε τον Μ. Λαζαρίδη να παραιτηθεί για να διευκολύνει τον πρωθυπουργό, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνεργάτης του Κ. Μητσοτάκη επικοινώνησε μαζί του και του ζήτησε να παραιτηθεί από υφυπουργός, προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση – μέχρι εκείνη την ώρα, πάντως, ο βουλευτής δεν φαινόταν διατεθειμένος να παραιτηθεί του υπουργικού του θώκου.

Εν πάση περιπτώσει, λίγο αργότερα, ο βουλευτής Καβάλας, με ανακοίνωσή του, δήλωνε ότι παραιτείται από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφέροντας ότι «με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού», αν και τόνισε ότι «όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια».

Αναλυτικά, ο Μ. Λαζαρίδης έγραψε στην ανακοίνωσή του:

«Σε όλη μου την προσωπική ζωή πορεύτηκα με εντιμότητα και έζησα την οικογένειά μου με αξιοπρέπεια, που δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει.



Με τις ίδιες αξίες στάθηκα και στην πολιτική, πάντα με το κεφάλι ψηλά. Έδωσα αγώνες, εντός και εκτός Βουλής, με τη Νέα Δημοκρατία, με σταθερή προσήλωση στις αρχές και τις αξίες που υπηρετώ.



Οι πολίτες της Καβάλας με τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους και με εξέλεξαν δύο φορές βουλευτή στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, γεγονός που αποτελεί για εμένα ύψιστη τιμή, αλλά και ευθύνη.



Είμαι υπερήφανος για τις μάχες στο πλευρό του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο στα δύσκολα χρόνια της αντιπολίτευσης όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης της χώρας.



Υπηρέτησα με συνέπεια και αίσθημα καθήκοντος, συμβάλλοντας, στο μέτρο των δυνάμεών μου, στην προσπάθεια για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.



Από την πρώτη στιγμή της δημόσιας παρουσίας μου επέλεξα τη διαφάνεια. Έδωσα στη δημοσιότητα το “πόθεν έσχες” μου προεκλογικά το 2019, χωρίς να είμαι υποχρεωμένος, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι δεν φοβήθηκα ποτέ τον έλεγχο, αλλά αντιθέτως τον επιδίωξα.

Όλο αυτό το διάστημα απέκρουσα με επιχειρήματα και πολιτική αξιοπρέπεια τις επιθέσεις μιας τοξικής αντιπολίτευσης, η οποία, παραπαίουσα, αναζητά τρόπο να διασωθεί εκλογικά, επενδύοντας στη λάσπη και τη συκοφαντία για ένα ζήτημα μάλιστα που συνέβη πριν 20 σχεδόν χρόνια.



Ωστόσο, με γνώμονα την ανάγκη να διαφυλαχθεί απερίσπαστα το έργο της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Υφυπουργού.



Η απόφασή μου αυτή δεν αναιρεί ούτε στο ελάχιστο την πίστη μου στις αρχές που υπηρέτησα και θα συνεχίσω να υπηρετώ.



Ευχαριστώ από καρδιάς τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό μου σε αυτή τη διαδρομή».

