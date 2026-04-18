ΣΑΒΒΑΤΟ 18.04.2026 13:25
ΠΑΣΟΚ: «Πόσο ακόμα ο Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;»

pasok_trikoupi

«Ανεξήγητη η εμμονή του Πρωθυπουργού να διατηρεί στο υπουργικό συμβούλιο τον κ. Λαζαρίδη, τη στιγμή που μέχρι και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν διακριτές αποστάσεις», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσαή του.

«Σήμερα σε συνέντευξη της στο Mega, η Ντόρα Μπακογιάννη κάλεσε τον κ. Λαζαρίδη να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό γιατί η παραμονή του προκαλεί ‘πολιτικό βάρος’», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Ο κ. Λαζαρίδης ομολόγησε ότι εξαπάτησε το δημόσιο και παρανόμησε», σημειώνεται.

«Ανάληψη πολιτικής ευθύνης με διατήρηση της καρέκλας είναι εμπαιγμός στους πολίτες», τονίζεται.

«Πόσο ακόμα ο κ. Μητσοτάκης θα διατηρεί το προσωπικό του ρουσφέτι;», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι παράδοξο να έχει αποπέμψει τρεις υπουργούς οι οποίοι δηλώνουν αθώοι και η κυβέρνηση διατείνεται οτι δεν βλέπει τυχόν ευθύνες τους, αλλά να κρατά τον κ. Λαζαρίδη που δηλώνει ένοχος αναγνωρίζοντας πως έχει λάβει ποσά παρανόμως και ζητά να του καταλογιστούν εντόκως οι μισθοί που έχει λάβει αχρεωστήτως», καταλήγει η ανακοίνωση.

google_news_icon

soi-soy-nea-sezon-new
kefalonia_nosokomeio_myrto
polakis_1002_1920-1080_new
vissi-new
GEWRGIADIS
lazaridis makarios
house country
macron meloni elize – new
moufteia-komotinis-123
kasselakis syntagma 887- new
soi-soy-nea-sezon-new
kefalonia_nosokomeio_myrto
polakis_1002_1920-1080_new
