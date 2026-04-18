Θέμα χρόνου, ίσως σήμερα, η απομάκρυνση του «ωραίου» Λαζαρίδη από την κυβέρνηση – Η Μπακογιάννη ζήτησε την παραίτησή του

Δεδομένη πρέπει να θεωρείται και μάλιστα άμεσα, ενδεχομένως και εντός της ημέρας, η απομάκρυνση του Μακάριου Λαζαρίδη από την κυβέρνηση.

Το κλίμα για τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης έχει βαρύνει υπερβολικά και εντός της γαλάζιας παράταξης, αλλά και στο Μέγαρο Μαξίμου, καθώς οι συνεργάτες του πρωθυπουργού έχουν αντιληφθεί εδώ και μέρες ότι ο κ. Λαζαρίδης τα έχει κάνει όλα λάθος σε σχέση με τον χειρισμό της υπόθεσης με το πτυχίο του και το διορισμό προ 20ετίας στο υπουργείο Παιδείας.

Το πρωί του Σαββάτου η Ντόρα Μπακογιάννη ζήτησε ευθέως την παραίτηση του κ. Λαζαρίδη, λέγοντας ότι ο ίδιος «θα έπρεπε να διευκολύνει τον πρωθυπουργό και το κόμμα» – με δηλώσεις της στην εκπομπή Mega Σαββατοκύριακο. Όταν η κ. Μπακογιάννη ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν ο κ. Λαζαρίδης «θα έπρεπε να παραιτηθεί;» απάντησε ξερά με ένα «ναι».

Η θρυαλλίδα φαίνεται να αποτέλεσαν οι κινήσεις του κ. Λαζαρίδη την εβδομάδα που πέρασε. Αρχικά με τη συνέντευξή του στο Open, όταν διαφήμιζε ένα αμφιλεγόμενο πτυχίο για να δικαιολογήσει τον διορισμό του στο υπουργείο Παιδείας το 2007 ως επιστημονικός σύμβουλος, και καυχιόταν ότι προσελήφθη ως μετακλητός υπάλληλος επειδή… ήταν «ωραίος».

Και στη συνέχεια, με τη δήλωσή του την Πέμπτη, όταν ανασκεύασε τις προηγούμενες δηλώσεις του, παραδέχθηκε όλα όσα του καταλόγιζαν για το ανύπαρκτο πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών και μάλιστα έλεγε ότι θα επιστρέψει τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά που είχε εισπράξει.

Πληροφορίες έλεγαν ήδη από την Πέμπτη ότι η απομάκρυνσή του δεν έγινε εκείνη την ημέρα ή μέχρι τότε, με μοναδικό κριτήριο να μην επισκιάσει την παρουσία του πρωθυπουργού στη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή.

Και οι ίδιες πηγές τόνιζαν ότι «δεν μπορεί να σταθεί σε κυβερνητική θέση μέσα σε αυτές τις συνθήκες και ενώ βαρύνεται με όλη αυτή την υπόθεση». Ιδίως με το χειρισμό που έκανε, εκθέτοντας όλη την κυβέρνηση – από τις παραδοχές για το πτυχίο και το διορισμό, έως τις επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους (οι αριστεροί είναι τεμπέληδες) και το ιταμό, αλαζονικό ύφος με το οποίο εμφανίστηκε.

Απομένει μάλλον να φανεί ο ακριβής χρόνος της αποπομπής και ο τρόπος, με τον οποίο θα γίνει. Πάντως ακόμα κι αν δεν γίνει εντός του Σαββατοκύριακου, είναι δύσκολο να “βγάλει” και την επόμενη εβδομάδα ως μέλος της κυβέρνησης.

Διαβάστε επίσης:

