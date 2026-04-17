«Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών»: Νέα παρέμβαση Τσίπρα με άρθρο στην ΕΦΣΥΝ

Σε εκ θεμελίων ανασύνθεση του δημοκρατικού και προοδευτικού χώρου καλεί ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με άρθρο-παρέμβαση που θα δημοσιευτεί στην «Εφημερίδα των Συντακτών», που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο.

Το άρθρο του φέρει τίτλο «Ζυγώνει η ώρα ανάληψης ευθυνών». Σε αυτό ο Αλέξης Τσίπρας ξετυλίγει τα επόμενα του βήματα και τοποθετείται για το μέλλον της αντιπολίτευσης και της προοδευτικής παράταξης.

Λέει τι πιστεύει πως είναι αναγκαίο και απολύτως απαραίτητο για τους πολίτες και τη χώρα καθώς και ποιο είναι το διακύβευμα για την Ελλάδα και τη διακυβέρνηση της χώρας.