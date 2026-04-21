Εκλογικός νόμος και… στο βάθος κάλπες; – Η κυβέρνηση επιχειρεί «άλμα» μέσω συνταγματικής αναθεώρησης

Με τη φράση «καλό είναι να περιμένουμε ποιοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα αποφασίσουν για το επόμενο εκλογικό σύστημα, ποιες θα είναι οι τελικές προτάσεις και ποιες θα είναι οι αποφάσεις των ανθρώπων αυτών που θα είναι οι βουλευτές στο επόμενο Κοινοβούλιο», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, επιχείρησε κατά το χθεσινό briefing – από τη Θεσσαλονίκη – να βάλει «φρένο» στη σεναριολογία που έχει φουντώσει σχετικά με τον εκλογικό νόμο.

Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι… εύφλεκτη ύλη στη συγκεκριμένη συζήτηση έριξε και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατά την προ ημερησίας διάταξης συζήτηση της περασμένης Πέμπτης αναφέρθηκε στο θέμα, λέγοντας ότι «έχει έρθει η ώρα να κάνουμε μία ειλικρινή συζήτηση για το ποιο εκλογικό σύστημα υπηρετεί σήμερα καλύτερα τις ανάγκες της χώρας. Για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του σταυρού. Για το γεγονός ότι, πράγματι, όταν ένας υπουργός σήμερα έχει υπουργικό αξίωμα και ταυτόχρονα το μυαλό του είναι στην επανεκλογή του, αυτό δημιουργεί ζητήματα ως προς τη διάκριση εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας. Εάν θέλουμε να συζητήσουμε λογικές ενός μεικτού συστήματος με μικρότερες περιφέρειες και μεγαλύτερες περιφέρειες -όπου ενδεχομένως κάποιοι μπορεί να εκλέγονται με σταυρό και να εκλέγονται με λίστα».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός προσέθεσε ότι η συζήτηση αυτή θα αρχίσει με την κατάθεση της πρότασης της ΝΔ για τη συνταγματική αναθεώρηση τον Μάιο, όπου θα τεθούν υπό αναθεώρηση και τα άρθρα 51 (αριθμός βουλευτών) και 54 (βουλευτές Επικρατείας), δίνοντας και μια ιδέα σχετικά με την κατεύθυνση στην οποία θα κινηθεί η πρόταση του κυβερνώντος κόμματος.

Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρά τη σχετική πρωθυπουργική αναφορά, οι πληροφορίες λένε ότι τα περί ασυμβίβαστου υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας έχουν μάλλον εγκαταλειφθεί, μετά και τις έντονες αντιδράσεις, ακόμα και εντός του «γαλάζιου» στρατοπέδου, ενώ αυτό που πρέπει να υπογραμμιστεί είναι ότι ο πρωθυπουργός λέει σε όλους τους τόνους ότι η συζήτηση δεν αφορά τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, που ο ίδιος διαβεβαιώνει ότι θα γίνουν το 2027, αλλά τις μεθεπόμενες, το 2031.

Οι ίδιες πληροφορίες λένε ότι το σχέδιο – το οποίο βρίσκεται ακόμα σε φάση επεξεργασίας – θα προβλέπει σε γενικές γραμμές:

Λιγότερους βουλευτές (200 – 250 από 300 που είναι σήμερα),

(200 – 250 από 300 που είναι σήμερα), Λιγότερες εκλογικές περιφέρειες ,

, Μεικτό σύστημα (με σταυρό σε πολλές μονοεδρικές και με λίστα στις «μεγάλες» περιφέρειες) και

(με σταυρό σε πολλές μονοεδρικές και με λίστα στις «μεγάλες» περιφέρειες) και «Ευελιξία» στον αριθμό των βουλευτών κάθε Βουλής που προκύπτει από τις εκλογές, εντός των προκαθορισμένων ορίων.

Όλα αυτά, βέβαια, θα συζητηθούν μετά τις εκλογές, όπως λέει ο πρωθυπουργός, ενώ στη ΝΔ εκτιμούν ότι – δεδομένου και του πολιτικού κλίματος – δύσκολα κάποια από τις προτάσεις της για τη συνταγματική αναθεώρηση θα λάβει τις πολυπόθητες 180 ψήφους της προτείνουσας Βουλής, έτσι ώστε να χρειάζεται 150 ψήφους για να περάσει από την επόμενη – την αναθεωρητική – Βουλή. Ωστόσο, λένε στην κυβέρνηση, η κίνηση πρέπει να γίνει, έστω και μόνο και μόνο για να φανεί ποιος είναι ο πραγματικός μεταρρυθμιστής και ποιος θέλει τη στασιμότητα.

Περί… πρόωρης κάλπης

Ωστόσο, το κλίμα της εκλογολογίας δεν περιορίζεται στα του εκλογικού νόμου, αλλά «απλώνεται» και στο ζήτημα του χρόνου των εκλογών: και, μπορεί επί της ουσίας κανένας να μην θέλει πρόωρη προσφυγή στις κάλπες – το κάθε κόμμα για τους δικούς του λόγους – ωστόσο, η πραγματικότητα λέει ότι πλέον το σενάριο περί εκλογών το ερχόμενο φθινόπωρο δεν φαντάζει και τόσο εξωπραγματικό – τουλάχιστον αν κάποιος συζητήσει με στελέχη της ΝΔ, τα οποία, μάλιστα, θέτουν και τρία χρονικά ορόσημα που θα κρίνουν και τις τελικές αποφάσεις για το χρόνο των εκλογών:

Πρώτον , το συνέδριο της ΝΔ στις 15, 16 και 17 Μαΐου, το οποίο από πολύ κόσμο στη «γαλάζια» παράταξη θεωρείται ως η επίσημη «αυλαία» της προεκλογικής περιόδου.

, το συνέδριο της ΝΔ στις 15, 16 και 17 Μαΐου, το οποίο από πολύ κόσμο στη «γαλάζια» παράταξη θεωρείται ως η επίσημη «αυλαία» της προεκλογικής περιόδου. Δεύτερον , η θερινή περίοδος, τόσο από άποψη τουρισμού, όσο και από άποψη πυρκαγιών: όσο καλύτερα τα πάει η κυβέρνηση, τόσο εκτιμάται ότι θα «ανέβουν» οι μετοχές της.

, η θερινή περίοδος, τόσο από άποψη τουρισμού, όσο και από άποψη πυρκαγιών: όσο καλύτερα τα πάει η κυβέρνηση, τόσο εκτιμάται ότι θα «ανέβουν» οι μετοχές της. Τρίτον, η παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπου αναμένεται να παρουσιάσει το τελευταίο «πακέτο» μέτρων και που εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο ύψος 1,5 – 2 δισ. ευρώ.

Αφού γίνουν όλα αυτά, στη συνέχεια – και, βέβαια, εξαιρώντας κάποιο απρόοπτο – θα γίνει «ταμείο» και θα ληφθούν οι ανάλογες αποφάσεις, με στελέχη της ΝΔ να σημειώνουν, πάντως, ότι «τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο, ε, δεν τις λες ακριβώς πρόωρες τις εκλογές», ό,τι κι αν μπορεί να σημαίνει αυτό.

