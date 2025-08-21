search
ΠΕΜΠΤΗ 21.08.2025
21.08.2025

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης σε ευρωπαϊκούς ομίλους

21.08.2025 10:42
paok-aek-panathinaikos

Τριπλή ελληνική παρουσία σήμερα στην Ευρώπη, καθώς Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν το πρώτο τους παιχνίδι για πρόκριση στην League Phase του Europa και του Conference League.

Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αγωνίζονται στο Europa και έχουν εξασφαλίσει την παρουσία τους στην League Phase του Conference αν αποκλειστούν από τους αντιπάλους τους.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται (21:00) την Σαμσουνσπόρ, ενώ λίγο αργότερα (21:45) ο ΠΑΟΚ παίζει με τη Ριέκα στην Κροατία.

Στο Conference η ΑΕΚ έχει μια πολύ δύσκολη αποστολή καθώς πρέπει να αποκλείσει την Αντερλεχτ, με το πρώτο ματς απόψε, να διεξάγεται στις Βρυξέλλες (21:00).

Παναθηναϊκός- Σαμσουνσπόρ

Οι δύο ομάδες τίθενται για πρώτη φορά στην ιστορία τους αντιμέτωπες, ωστόσο πάντα οι αναμετρήσεις ανάμεσα σε ελληνοτουρκικούς συλλόγους έχουν τη δική τους ιδιαιτερότητα. Οι «πράσινοι» του Ρουί Βιτόρια εμφανίζουν πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής κι ας αποκλείστηκαν στα προκριματικά του UEFA Champions League από τη Ρέιντζερς (ήττα 2-0 στο «Άιμπροξ» και ισοπαλία 1-1 στο ΟΑΚΑ). Ακολούθησε η δραματική πρόκριση επί της Σαχτάρ Ντόνετσκ στη διαδικασία των πέναλτι.
Οι «πράσινοι» έχουν απουσίες καθώς είναι εκτός οι Μπακασέτας, Τζούρισιτς και Γέντβαϊ.

Ριέκα-ΠΑΟΚ

Σε ένα… ριμέικ του 2021, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Ριέκα στην Κροατία. Τότε τους είχαν αποκλείσει για να προκριθούν στους ομίλους του Conference και θέλουν να κάνουν το ίδιο τώρα και στο Europa.
Ο ΠΑΟΚ έχει όλα κι όλα δύο επίσημα παιχνίδια «στα πόδια του», αυτά κόντρα στη Βόλφσμπεργκερ. Η πρόκριση ήρθε πάρα πολύ δύσκολα – στην παράταση στον επαναληπτικό της Αυστρίας, χάρη σε ένα γκολ του Μαντί Καμαρά. Δεν αντιμετωπίζει προβλήματα για το σημερινό παιχνίδι.

Αντερλεχτ-ΑΕΚ

Η ΑΕΚ φιλοξενείται στο «Λόττο Παρκ» απέναντι σε μία ομάδα που έχει βρει άλλες έξι φορές στο διάβα της, σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Η Αντερλεχτ έχει ήδη αρκετά επίσημα ματς στα πόδια της και είναι το φαβορί για την πρόκριση. Η ΑΕΚ δεν θα έχει τον Περέιρα λόγω τραυματισμού.

elvo
BUSINESS

Σε ισραηλινά χέρια η ΕΛΒΟ - Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ελληνικής αμυντικής εταιρείας από την SK Group

livathinou_2008_1460-820_new
MEDIA

Action24: Απρόσμενη αποχώρηση παρουσιάστριας

tourismos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Guardian: «Ταϊλάνδη της Ευρώπης» η Ελλάδα - Οι ξένοι κάνουν ονειρεμένες διακοπές, αλλά οι ντόπιοι δεν μπορούν

kalxas-863
ΚΑΛΧΑΣ

Η κυβερνητική επιχείρηση «νοικοκυραίοι», η αδικία σε Άδωνι δια χειρός Σκέρτσου, τα σενάρια για επιστροφή ή κόμμα Σαμαρά και η αυτοκριτική Τσίπρα

ARIEL
LIFESTYLE

Άριελ Κωνσταντινίδη για πρώην σύντροφο: «Δέχεσαι να μην είναι δικό σου, το παιδί, όμως να το μεγαλώσουμε μαζί;» (Video)

