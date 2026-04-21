Στο «σφυρί» το διαμέρισμα όπου «γεννήθηκε» το ChatGpt – Πωλείται για 1,5 εκατ. δολάρια (Photos)

21.04.2026 12:20
spiti-chatgpt-9

Το ιστορικό ακίνητο όπου οι Sam Altman και Greg Brockman οραματίστηκαν το ChatGPT αναζητά νέο ιδιοκτήτη έναντι 1,54 εκατ. δολαρίων.

Πρόκειται για ένα γκρίζο βικτοριανό κτίριο του 1885, στην καρδιά της περιοχής Mission District στο Σαν Φρανσίσκο, όπου «γεννήθηκε» ουσιαστικά η τεχνητή νοημοσύνη. Εκεί, το 2015, ο Sam Altman και ο Greg Brockman ίδρυσαν την OpenAI.

Ο τωρινός ιδιοκτήτης, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος Erik Almas, αγόρασε το ακίνητο το 2013 για 1,35 εκατομμύρια δολάρια. Αν και αρχικά σχεδίαζε να μετατρέψει το χώρο σε επαγγελματικό στούντιο, τελικά προχώρησε σε μια ριζική αρχιτεκτονική ανακαίνιση που του έδωσε τη σημερινή του μορφή. Ανοίγοντας τη διαρρύθμιση και αποκαλύπτοντας τα δοκάρια της οροφής, δημιούργησε ένα «loft» αισθητικής που αποδείχθηκε ιδανικό για το ξεκίνημα της OpenAI, όταν ο Almas αποφάσισε τελικά να το νοικιάσει το 2015 στον πρώτο του ένοικο, τον Greg Brockman.

Photo: Compass.com

Εκεί που σήμερα οι επισκέπτες βλέπουν ένα κομψό, ανακαινισμένο σπίτι, πριν από μερικά χρόνια υπήρχαν λευκοί πίνακες, καλώδια και είδη γραφείου στοιβαγμένα στο σαλόνι. Όπως έχει αποκαλύψει ο Brockman στο προσωπικό του blog, το διαμέρισμα λειτούργησε ως το πρώτο επίσημο αρχηγείο της εταιρείας, με τις πρώτες γραμμές κώδικα να γράφονται ανάμεσα σε καναπέδες και οικιακές συσκευές.

Photo: Compass.com

Αρχιτεκτονική αισθητική και ιστορική αξία

Το ακίνητο, που διατίθεται από την εταιρεία Compass, είναι μια μεζονέτα δύο επιπέδων που εκτείνεται σε 169 τετραγωνικά μέτρα. Τα χαρακτηριστικά του συνδυάζουν την κλασική γοητεία του Σαν Φρανσίσκο με μοντέρνα industrial στοιχεία:

Photo: Compass.com
Photo: Compass.com
  • Εσωτερικό: Ψηλά ταβάνια με εμφανή ξύλινα δοκάρια, δάπεδα από λευκή δρυ και μεγάλα παράθυρα που πλημμυρίζουν τον χώρο με φως.
  • Χώροι: Διαθέτει μια εντυπωσιακή βεράντα στον επάνω όροφο με θέα σε έναν καταπράσινο κοινόχρηστο κήπο.
  • Ανακαίνιση: Το σπίτι αναμορφώθηκε ριζικά από τον τρέχοντα ιδιοκτήτη και φωτογράφο Erik Almas, ο οποίος μετέτρεψε τη σοφίτα σε έναν ανοιχτό, αέρινο χώρο διαβίωσης.
Photo: Compass.com

Από την πραγματικότητα στη μεγάλη οθόνη

Η δημοτικότητα του ακινήτου αναμένεται να εκτοξευθεί, καθώς το κτίριο χρησιμοποιήθηκε ήδη ως τοποθεσία γυρισμάτων για την επερχόμενη κινηματογραφική ταινία «Artificial». Η ταινία πραγματεύεται την άνοδο της OpenAI, με τον Andrew Garfield να υποδύεται τον Sam Altman και τον Cooper Hoffman στον ρόλο του Greg Brockman.

Μια επενδυτική ευκαιρία με «άρωμα» Silicon Valley

Για τους ενδιαφερόμενους αγοραστές, το τίμημα ανέρχεται στα 1,545 εκατομμύρια δολάρια για το συγκεκριμένο διαμέρισμα. Ωστόσο, υπάρχει και η δυνατότητα εξαγοράς ολόκληρου του κτιρίου —που περιλαμβάνει ένα εμπορικό γραφείο και ένα επιπλέον διαμέρισμα στο επίπεδο του κήπου— έναντι 1,99 εκατομμυρίων δολαρίων.

Photo: Compass.com

Σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη επανακαθορίζει την καθημερινότητά μας, το διαμέρισμα της οδού 21st Street δεν είναι απλώς ένα ακίνητο, αλλά ένα σύγχρονο «μνημείο» της ψηφιακής επανάστασης.

