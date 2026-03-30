Ο μεγιστάνας των MME, Barry Diller, απέκτησε το ιστορικό duplex στο θρυλικό ξενοδοχείο Carlyle, εκεί όπου ο Τζον Κένεντι διέμενε τόσο συχνά που το αποκαλούσαν «Νεοϋορκέζικο Λευκό Οίκο».

Μια αγορά «σε πέντε λεπτά» για το καταφύγιο του J.F.K.

Ο δισεκατομμυριούχος Barry Diller, πρόεδρος του αμερικανικού κολοσσού IAC, πρόσθεσε στη συλλογή του ένα ακίνητο που κουβαλά το βάρος της αμερικανικής ιστορίας. Σύμφωνα με τα αρχεία ακινήτων της Νέας Υόρκης, ο Diller κατέβαλε 11 εκατομμύρια δολάρια για να αποκτήσει το ρετιρέ στο Carlyle, τη μονάδα που ταυτίστηκε όσο καμία άλλη με τις επισκέψεις του Τζον Κένεντι στην πόλη.

Ο Diller, ο οποίος ηγείται ενός ομίλου που ελέγχει μέσα ενημέρωσης όπως το περιοδικό People, το The Daily Beast και το Entertainment Weekly και το Vimeo, δήλωσε πως η απόφαση ήταν ακαριαία λόγω της μοναδικότητας του χώρου:

«Ζω ευτυχισμένος στο Carlyle για πάνω από 30 χρόνια. Όταν το ρετιρέ —που κάποτε φιλοξενούσε τον Κένεντι— έγινε διαθέσιμο, το αγόρασα σε πέντε λεπτά. Ελπίζω να ζήσω εκεί ευτυχισμένος για πάντα».

Η ιστορική σύνδεση με τους Κένεντι

Κατά τις δεκαετίες του ’50 και του ’60, το συγκεκριμένο ρετιρέ ήταν το μόνιμο ορμητήριο του Kennedy. Η παρουσία του εκεί ήταν τόσο τακτική, που είχε εγκατασταθεί απευθείας τηλεφωνική γραμμή με την Ουάσινγκτον, ενώ το διαμέρισμα έμεινε στην ιστορία ως ο «Λευκός Οίκος της Νέας Υόρκης».

Μετά τη δολοφονία του Προέδρου το 1963, η Τζάκι Κένεντι μαζί με τα παιδιά τους, Κάρολιν και Τζον Τζούνιορ, παρέμειναν στο Carlyle για περίπου δέκα μήνες, αλλά σε άλλη σουίτα.

Photo: Facebook / The Carlyle Hotel

Πολυτέλεια με θέα το Central Park

Το διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων διατηρεί την αίγλη μιας άλλης εποχής, συνδυάζοντας την ιστορικότητα με την κλασική νεοϋορκέζικη πολυτέλεια:

Art Deco αισθητική: Διαθέτει ένα επιβλητικό φουαγιέ με σκάλα Art Deco.

Θέα: Το γωνιακό σαλόνι και η τραπεζαρία προσφέρουν ανεμπόδιστη θέα στο Central Park.

Ανέσεις: Περιλαμβάνει αίθουσα πρωινού με εντοιχισμένες βιβλιοθήκες και ένα γωνιακό αίθριο (solarium) με wet bar.

Εξωτερικοί χώροι: Στον δεύτερο όροφο δεσπόζει μια βεράντα πλάτους 7 μέτρων.

Το χρονικό της μεταβίβασης

Το ακίνητο ανήκε προηγουμένως στην Karen Pritzker, κληρονόμο της αυτοκρατορίας Hyatt. Αν και η αρχική τιμή πώλησης τον Σεπτέμβριο του 2025 άγγιζε τα 13 εκατομμύρια δολάρια, η τελική συμφωνία με τον Diller έκλεισε στα 11 εκατομμύρια.

Ο Diller, παντρεμένος με τη διάσημη σχεδιάστρια μόδας Diane von Furstenberg, είναι γνωστός για το πάθος του για τα ιστορικά ακίνητα και την υψηλή αισθητική, με την IAC (InterActiveCorp) να αποτελεί έναν από τους πιο καινοτόμους ομίλους ψηφιακών μέσων και υπηρεσιών παγκοσμίως.

