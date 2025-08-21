Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες – Αναίτια επίθεση της αστυνομίας σε οπαδούς της Ένωσης – Προχώρησε σε προσαγωγές

H AEK αντιμετωπίζει απόψε την Άντερλεχτ και πολλοί οπαδοί της Ένωσης, από τους περίπου 1.000 που αναμένεται να βρεθουν στο γήπεδο, έχουν κατακλύσει τους δρόμους των Βρυξελλών. Εκεί που τραγουδούσαν και πήγαν να εισέλθουν στην Grand Place δέχτηκαν αναίτια την επίθεση της βέλγικης αστυνομίας, η οποία τους έκλεισε σε ένα στενό και τους επιτέθηκε, έκανε χρήση χημικών, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί. Μερίδα φιλάθλων της Ένωσης έχουν προσαχθεί και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μόλις λήξει το ματς.

Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα.

#aekfc ♬ πρωτότυπος ήχος – Athletiko @athletiko.gr 🚨 Η αστυνομία του Βελγίου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε στενό και δεν τους επιτρέπει να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία "Grand Place". Οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν φίλους της Ένωσης. 🇧🇪 Αποστολή στο Βέλγιο: Τάσος Καπετανάκος #athletikogr

Η βελγική αστυνομία κράτησε στοιχεία από κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ και τους φόρεσε πορτοκαλί περιβραχιόνιο, στην προσπάθεια της αστυνομίας να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσουν σε επεισόδια, όπως μεταδίδει το sport24.gr. Μάλιστα, οι οπαδοί ήταν εγκλωβισμένοι σε ένα στενό και δεν τους επιτρεπόταν να μετακινηθούν. Στο σημείο βρέθηκαν ακόμη και αστυνομικοί σκύλοι.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που προσήχθησαν αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ.

🚨 Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών με την αστυνομία και οπαδούς της ΑΕΚ!



📍 Αποστολή στις Βρυξέλλες: Δημήτρης Βέργος pic.twitter.com/LRNMmJaNQm — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 21, 2025

‼️ Ένταση στους δρόμους των Βρυξελλών ανάμεσα στην αστυνομία και φιλάθλους της ΑΕΚ pic.twitter.com/4gABzOVTzz August 21, 2025

Οπαδοί της ΑΕΚ στις Βρυξέλλες δέχθηκαν αναίτια επίθεση της βελγικής αστυνομίας ενώ τραγουδούσαν pic.twitter.com/beKVnNoYrD — SPORT24 (@sport24) August 21, 2025

Διαβάστε επίσης:

Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ψάχνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης σε ευρωπαϊκούς ομίλους

Αργεντινή: Αιματηρά επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ – Αναφορές για τρεις νεκρούς και δεκάδες τραυματίες (σκληρές εικόνες)

Σωτήρης Νίνης: Η μυθική εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό που θύμισε κάτι από… Σαραβάκο και Δομάζο (Video)