21.08.2025 15:58

Άντερλεχτ – ΑΕΚ: Ένταση στις Βρυξέλλες – Αναίτια επίθεση της αστυνομίας σε οπαδούς της Ένωσης – Προχώρησε σε προσαγωγές

21.08.2025 15:58
H AEK αντιμετωπίζει απόψε την Άντερλεχτ και πολλοί οπαδοί της Ένωσης, από τους περίπου 1.000 που αναμένεται να βρεθουν στο γήπεδο, έχουν κατακλύσει τους δρόμους των Βρυξελλών. Εκεί που τραγουδούσαν και πήγαν να εισέλθουν στην Grand Place δέχτηκαν αναίτια την επίθεση της βέλγικης αστυνομίας, η οποία τους έκλεισε σε ένα στενό και τους επιτέθηκε, έκανε χρήση χημικών, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για ξυλοδαρμό οπαδών της ΑΕΚ που βρίσκονταν εκεί. Μερίδα φιλάθλων της Ένωσης έχουν προσαχθεί και αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μόλις λήξει το ματς.

Η ένταση δεν κράτησε πολύ, ενώ αμέσως βρέθηκαν στο σημείο στελέχη της ΠΑΕ και προσπάθησαν να ηρεμήσουν τα πράγματα.

@athletiko.gr 🚨 Η αστυνομία του Βελγίου εγκλώβισε οπαδούς της ΑΕΚ σε στενό και δεν τους επιτρέπει να προσεγγίσουν την κεντρική πλατεία "Grand Place". Οι αστυνομικοί έριξαν χημικά και χτύπησαν φίλους της Ένωσης. 🇧🇪 Αποστολή στο Βέλγιο: Τάσος Καπετανάκος #athletikogr #aekfc ♬ πρωτότυπος ήχος – Athletiko

Η βελγική αστυνομία κράτησε στοιχεία από κάποιους οπαδούς της ΑΕΚ και τους φόρεσε πορτοκαλί περιβραχιόνιο, στην προσπάθεια της αστυνομίας να εγγυηθεί ότι δεν θα προχωρήσουν σε επεισόδια, όπως μεταδίδει το sport24.gr. Μάλιστα, οι οπαδοί ήταν εγκλωβισμένοι σε ένα στενό και δεν τους επιτρεπόταν να μετακινηθούν. Στο σημείο βρέθηκαν ακόμη και αστυνομικοί σκύλοι.

Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ που προσήχθησαν αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι μετά την αναμέτρηση κόντρα στην Άντερλεχτ.

