Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καλωσόρισε τη Φλαμένγκο στην οικογένεια του Betano

21.08.2025 22:34
GIANNHS_ANTETOKOUMPO
AP

Το διεθνές online gaming brand της Kaizen Gaming, Betano, και η Φλαμένγκο ένωσαν της δυνάμεις τους. Για την επόμενη τριετία, το Betano θα κοσμεί την κοκκινόμαυρη φανέλα της Φλαμένγκο, στο πλαίσιο μίας χορηγικής συμφωνίας που αλλάζει τα δεδομένα στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο.

Τη μεγάλη είδηση χαιρέτησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο πρώτος παγκόσμιος πρεσβευτής (global brabd ambassador) του Betano, από το 2023. Με στόρι του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο μέγκασταρ των Μιλγουόκι Μπακς καλωσόρισε τη Φλαμένγκο στην οικογένεια του Betano.

Η συνεργασία Betano-Φλαμένγκο είναι η πιο σημαντική χορηγική συμφωνία στην ιστορία της Βραζιλίας και έρχεται να αναδείξει το πάθος για το ποδόσφαιρο και γενικότερα τον αθλητισμό, δεδομένου ότι η “Φλα” είναι ένας πολυαθλητικός σύλλογος με πληθώρα τμημάτων σε ολυμπιακά αγωνίσματα.

