Europa League: Ο Παναθηναϊκός με ανατροπή επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ στο ΟΑΚΑ και πάει στη Σαμψούντα για να σφραγίσει την πρόκριση

Με καρδιά «λιονταριού» ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-1 με ανατροπή τη Σαμσουνσπόρ, έδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα και θα προπσπαθήσει να σφραγίσει την πρόκριση στη League Phase του Europa League στη ρεβάνς της 28ης Αυγούστου στη Σαμψούντα.

Η τουρκική ομάδα προηγήθηκε με κεφαλιά του Τόμασον στο 51΄, όμως στη συνέχεια οι «πράσινοι» ήταν καταιγιστικοί και έφτασαν στην ανατροπή με γκολ του Κυριακόπουλου στο 66΄ και του Πάλμερ Μπράουν στο 74΄.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 5ο λεπτό είχε την πρώτη καλή στιγμή του, όταν από γύρισμα του Σφιντέρσκι, ο Μπακασέτας έπιασε εντυπωσιακό βολ-πλανέ, αλλά ο Τόμασον έδιωξε την μπάλα προς της εστίας του Κοτσούκ.

Στο 21’ ο Παναθηναϊκός είχε άλλη μία καλή συνεργασία με τον Κώτσιρα να «σερβίρει» προς τον Τετέ, ο οποίος σούταρε χαμηλά, αλλά ο Κοτσούκ μπλόκαρε σταθερά στη γωνία του. Ένα λεπτό μετά ο Πελίστρι βρήκε τον Σφιντέρσκι μέσα στην περιοχή, ο Πολωνός πλάσαρε αλλά η μπάλα κόντραρε στον Σάτκα κι έφυγε ελάχιστα άουτ.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να πιέζει για να βρει το γκολ και στο 28’ έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία όταν σε φάουλ του Μπακασέτα, ο Κοτσούκ αιφνιδιάστηκε κι έδιωξε με το πόδι και στη συνέχεια ο Τουμπά πλάσαρε με το δεξί λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Η Σαμσουνσπόρ είχε την πρώτη καλή στιγμή της στο 42’ με το απευθείας φάουλ του Γιαβρού που πέρασε άουτ, ενώ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου η κεφαλιά του Μπακασέτα από κόρνερ του Τσέριν πέρασε λίγο άουτ.

Στην εκκίνηση του δευτέρου ημιχρόνου η Σάμσουνσπορ είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 50’ με τον Ντραγκόφσκι να αποκρούει σε κόρνερ το σουτ του Εντσάμ. Στην εξέλιξη της φάσης από την εκτέλεση του κόρνερ ο Τόμασον με κεφαλιά άνοιξε το σκορ για την τουρκική ομάδα, κάνοντας το 1-0.

Μετά τις αλλαγές και την είσοδο του Ιωαννίδη και του Καλάμπρια ο Παναθηναϊκός ξανάγινε λίγο πιο ενεργός στο ματς και στο 63’ είχε δοκάρι σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι (από σέντρα του Κυριακόπουλου), ενώ στη συνέχεια ο Τόμασον μπλόκαρε το σουτ του Τετέ. Στο 64’ το σουτ του Τουμπά από πολύ μακριά βρήκε στη ρίζα του δοκαριού του Κοτσούκ σε ένα δίλεπτο απίστευτης ατυχίας για τους «πράσινους» που… έσπασε στο 66’.

Σε κόρνερ του Τετέ η άμυνα της Σαμσουνσπόρ έδιωξε χλιαρά κι ο Κυριακόπουλος που ακολούθησε τη φάση με απίθανο σουτ στην κίνηση ισοφάρισε σε 1-1 για τον Παναθηναϊκό.

Το γκολ της ισοφάρισης «απογείωσε» τους «πράσινους» που μέσα σε λίγα λεπτά έφτασαν στην ολική ανατροπή, ξανά με στατική φάση. Από κόρνερ του Τετέ, ο Πάλμερ-Μπράουν με καρφωτή κεφαλιά αιφνιδίασε τον Κοτσούκ -που δεν συνεννοήθηκε καλά με τους αμυντικούς του- κάνοντας το 2-1 για τον Παναθηναϊκό μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Στα τελευταία λεπτά ο Παναθηναϊκός υπερασπίστηκε με ηρεμία το προβάδισμά του, πήρε την πρόκριση με 2-1 και πλέον θα πάει σε μια εβδομάδα στην Τουρκία για να «σφραγίσει» την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Διαιτητής: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα (Ισπανία)

Κίτρινες: 78’ Πάλμερ-Μπράουν, 79’ Ζαρουρί – 27’ Γιουκσέλ, 52’ Τόμασον

Αποβολές:

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας (59’ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Τετέ, Μπακασέτας (59’ Ιωαννίδης), Πελίστρι (75’ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι (86’ Μπρέγκου).

ΣΑΜΣΟΥΝΣΠΟΡ (Τόμας Ράις): Κοτσούκ, Γιαβρού, Σάτκα, Φαν Ντρόνγκελεν, Τόμασον, Εντσάμ, Μακουμπού, Γιουκσέλ (67’ Τσιφτ), Ντιμάτα (75’ Γκονούλ), Μουαντιλματζί, Εμρέ (67’ Μούγια).

Τα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες των playoff του Europa League :

Μίντιλαντ (Δανία) – Κουόπιο (Φινλανδία) 4-0

Μάλμε (Σουηδία) – Σίγκμα Ολομουτς (Τσεχία) 3-0

Μπραν (Νορβηγία) – ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) 2-1

Σκεντίγια (Β.Μακεδονία) – Λουντογκόρετς (Βουλγαρία) 2-1

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) – Σαμσουνσπόρ (Τουρκία) 2-1

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) – Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 3-1

21:15 Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) – Γιουνγκ Μπόις (Ελβετία)

21:30 Λεχ Πόζναν (Πολωνία) – Γκενκ (Βέλγιο)

21:45 Αμπερντίν (Σκωτία) – Στεάουα Βουκ. (Ρουμανία)

21:45 Ριέκα (Κροατία) – ΠΑΟΚ (ΕΛΛΑΔΑ)

22:00 Λίνκολν Ρεντ Ιμπς (Γιβραλτάρ) – Μπράγκα (Πορτογαλία)

Οι ρεβάνς θα γίνουν 27 και 28 Αυγούστου.

