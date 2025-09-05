search
05.09.2025 21:20

«Καρφί» Μητσοτάκη για Τσίπρα: «Έψαχνα στο δρόμο να δω μήπως έχει τίποτα βράχια – Μην του δίνετε σημασία» είπε σε δημοσιογράφους

mitsotakis thessaloniki 11- new

Δηκτικά σχολίασε ο πρωθυπουργός την ομιλία Τσίπρα στο Economist Summit το απόγευμα της Παρασκευής, στην καθιερωμένη συνάντησή του με τους δημοσιογράφους πριν τα εγκαίνια της ΔΕΘ.

Αφού ο Κυριάκος Μητσοτάκης σχολίασε αρχικά ότι δεν είναι ο Τσίπρας το αντικείμενο της ΔΕΘ, τόνισε ότι εκείνος ήταν σε μια εκδήλωση για την τεχνητή νοημοσύνη, «οπότε μπορείτε να βγάλετε το συμπέρασμα ποιος είναι με το παρελθόν και ποιος είναι με το μέλλον».

Ως προς την ατάκα του Αλέξη Τσίπρα ότι θα πρέπει να αλλάξει η ρότα του «σκάφους» γιατί οδηγούμαστε στα βράχια, ο πρωθυπουργός ανέφερε:  «Έψαχνα στο δρόμο να δω μήπως έχει τίποτα βράχια». «Και στις δυο προηγούμενες αναμετρήσεις δεν ασχολήθηκα πολύ μαζί του και δεν σκοπεύω να αλλάξω τώρα», πρόσθεσε, ενώ αναρωτήθηκε με νόημα «μήπως του δίνετε πολλή σημασία;»

Επιπλέον υποστήριξε ότι το κεντρώο κοινό δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κ. Τσίπρα, προσθέτοντας ότι το αυριανό βήμα είναι μόνο ένα από τα πολλά που θα απαιτηθούν για την υλοποίηση της πολιτικής της κυβέρνησης.

Όσο για τα ηχητικά του Πάνου Καμένου και τη συνομιλία του με φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της κρητικής μαφίας ο πρωθυπουργός απάντησε  «κάτι άκουσα». 

Για τα μέτρα τόνισε ότι «τα έχετε γράψει όλα, έχει και του χρόνου ΔΕΘ αλλά δεν είναι θέμα ενός μέτρου».

«Δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία ή δυο μονάδες την επόμενη εβδομάδα, δεν με απασχολεί αυτό γιατί το βραχυπρόθεσμο αποτέλεσμα δεν έχει την ίδια επίδραση στο τέλος της 4ετίας», είπε για τις δημοσκοπήσεις, επαναλαμβάνοντας πως οι κάλπες θα στηθούν στο τέλος της κυβερνητικής θητείας.

«Θα κριθούμε από το αν κάναμε όσα είπαμε το 2023» ανέφερε.

Σε ερώτηση για τον 13ο μισθό, ο πρωθυπουργός απάντησε, αφού οι δημοσιογράφοι του επισήμαναν πως τον έχει αποκλείσει: «Συ είπας…», προσθέτοντας ότι το ζήτημα αυτό δεν είναι στην παρούσα φάση προτεραιότητα της κυβέρνησης.

Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε και μια πρόβλεψη για την πορεία της Εθνικής στο Eurobasket, λέγοντας ότι θα περάσουμε στους «4», ωστόσο απέφυγε να προβλέψει αν θα φτάσει έως την κατάκτηση ενός μεταλλίου. «Μας έβγαλαν την ψυχή, αλλά κέρδισαν» είπε για τη χθεσινή αναμέτρηση, προσθέτοντας πως η εθνική μας έχει καλή ομάδα.

