09.09.2025
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

09.09.2025

Η Νότιγχαμ του Μαρινάκη έκλεισε τον… ΑΕΚτζη Άγγελο Ποστέκογλου

09.09.2025 14:03
Ο Άγγελος Ποστέκογλου συμφώνησε με τη Νότιγχαμ Φόρεστ και αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα η πρόσληψή του.

Ο Ελληνοαυστραλός τεχνικός ήταν χωρίς ομάδα μετά την απόλυσή του από την Τότεναμ στο τέλος της προηγούμενης σεζόν και σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ συμφώνησε με την διοίκηση της ομάδας του Βαγγέλη Μαρινάκη, να αναλάβει τα ηνία της. Αναμένεται μάλιστα να υπογράψει συμβόλαιο ως το καλοκαίρι του 2028.

Ο Ποστέκογλου, δηλωμένος φίλος της ΑΕΚ, αναμένεται μάλιστα να κάνει και ντεμπούτο το προσεχές Σάββατο κόντρα στην Αρσεναλ, στο Λονδίνο.

