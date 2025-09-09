Eurobasket: Η Εθνική κόντρα στη Λιθουανία με όνειρα για πρόκριση στην 4αδα – Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Η Εθνική ομάδα πατάει… παρκέ απόψε (9/9, 21:00) στην Arena Riga στην Λετονία με αντίπαλο την Λιθουανία και προφανές στόχο την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket.

Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έχουν ολοκληρώσει την προετοιμασία τους για το παιχνίδι, το οποίο είναι ορόσημο για την εθνική η οποία ψάχνει να μπει στην 4αδα και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο σε μεγάλη διοργάνωση μετά από 16 ολόκληρα χρόνια.

Εχουμε βέβαια θετική… στατιστική στα προημιτελικά της διοργάνωσης καθώς μετράμε 9 προκρίσεις.

«Είμαστε έτοιμοι, δεν προετοιμαζόμαστε τώρα για αυτό, είμαστε έτοιμοι από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας για τα νοκ άουτ. Είμαστε έτοιμοι, ήρεμοι και συνειδητοποιημένοι για να εκτελέσουμε το πλάνο μας,» τόνισε ο Ομοσπονδιακός τεχνικός εν όψει του αποψινού αγώνα.

Στα δύσκολα ως τώρα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έχει πάρει… άριστα, καθώς κέρδισε τα δύο μεγάλα ονόματα του ομίλου της, Ιταλία και Ισπανία, ενώ και με το Ισραήλ παρά τις… αντοχές του αντιπάλου, έφτασε στη πρόκριση δίχως να χάσει ούτε μία φορά το προβάδισμα στο παιχνίδι.

Από την άλλη, η Λιθουανία απέκλεισε τους διοργανωτές Λετονούς και με πρώτο «βιολί» τον Γιόνας Βαλαντσιούνας, αναμένεται να «χτυπήσει» εκεί που πονάει περισσότερο η εθνική: κάτω από τη ρακέτα και στα ριμπάουντ.

Οι Λιθουανοί τερμάτισαν 2οι, σε έναν δύσκολο όμιλο, πίσω από την Γερμανία και πάνω από την 3η Φινλανδία που είναι ήδη στα προημιτελικά.

Εκτός του Βαλαντσιούνας, που φλέρταρε το καλοκαίρι με τον Παναθηναϊκό, αλλά έμεινε τελικά στο ΝΒΑ και τους Ντένβερ Νάγκετς, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις στα γκαρντ. Και ο έτερος πόιντ γκαρντ Άρνας Βελίτσκα είναι επίσης δεινός σουτέρ, όπως και το 4αρι της ομάδας, ο άσος της Ζαλγκίρις Αζουόλας Τουμπέλις.

Η Λιθουανία σημειώνει 86,5 πόντους μ.ο. σε αυτό το Ευρωμπάσκετ, ενώ η εθνική 86. Μόνο στα ριμπάουντ (42,2 μ.ο. οι Λιθουανοί, 36,5 οι Έλληνες) υπερέχει αισθητά η αντίπαλος της εθνικής, ενώ πάνε πολύ και στην επαφή στην άμυνα και έχει την σημασία του το πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές.

Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά είτε την Πολωνία, είτε την αήττητη ως τώρα Τουρκία, την ερχόμενη Παρασκευή (12/9). Πολωνοί και Τούρκοι παίζουν στις 17:00.

Το πρόγραμμα των προημιτελικών

Τρίτη 9/9

17:00 Τουρκία – Πολωνία

21:00 Λιθουανία – Ελλάδα

Τετάρτη 10/9

17:00 Φινλανδία – Γεωργία

21:00 Γερμανία – Σλοβενία

Διαβάστε επίσης:

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: Ξαφνιάστηκε αλλά… δεν μάσησε – Η αντίδραση του προπονητή στον σεισμό των 5.2 Ρίχτερ

Μουντιάλ 2026: Η Ελλάδα ηττήθηκε εντός έδρας 0-3 από τη Δανία για τον 3ο όμιλο των προκριματικών

Θεούλης οπαδός στο NCAA: Αντί να σουτάρει για 25.000 δολάρια, τρόλαρε την αντίπαλη ομάδα (video)