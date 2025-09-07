Ελλάδα – Ισραήλ 84-79: «Πάτησε» το Ισραήλ με σούπερ Αντετοκούνμπο και έφυγε για τους «8» του Eurobasket με αντίπαλο τη Λιθουανία

Με έναν… αφηνιασμένο Γιάννη Αντετοκούνμπο, η Εθνική ομάδα μπάσκετ κέρδισε το Ισραήλ και έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου την Τρίτη την περιμένει η Λιθουανία.

Ο Greek freak με 37 πόντους (18/23 σουτ, 10 ριμπάουντ και μία ασίστ), κράτησε την εθνική μπροστά σε όλη τη διάρκεια του αγώνα και παρά το κακό τρίτο 10λεπτο και την συνεχή προσπάθεια των ισραηλινών να πλησιάσουν στο σκορ, οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έστειλαν τον αντίπαλο στο σπίτι του και αυτοί συνεχίζουν στη Ρίγα…

Εξαιρετική εμφάνιση από Σλούκα και Σαμοντούροφ, κρίσιμα καλάθια στο τέλος ο Παπανικολάου όταν πίεσε το Ισραήλ, κάλυψαν τη κακή μέρα του Ντόρσεϊ και του Μήτογλου, μαζί φυσικά με τον Γιάννη.

Τα δεκάλεπτα: 28-22, 50-41, 67-59, 84-79

Η εθνική από την αρχή του αγώνα είχε προβάδισμα με τον Γιάννη να φορτώνει το καλάθι των ισραηλινών. Η παρέα του Αβντία, σε όλη τη διάρκεια του ματς μείωνε στις 2-3 κατοχές, όμως δεν κατάφερνε να σταματήσει τον Αντετοκούνμπο που με τα καρφώματά του έφτασε τη διαφορά σε διψήφια διαφορά (50-39) για να κλείσει στο 50-41 το ημίχρονο.

Το τρίτο δεκάλεπτο είχε πολλά λάθη στην επίθεση για την ελληνική ομάδα, με αποτέλεσμα το Ισραήλ να μειώσει σε 60-58. Ως εκεί όμως… Σλούκας και Σαμοντούροφ έφτασαν το σκορ στο 67-58 και ο Γιάννης την έστειλε στο… +14, με το Ισραήλ να μειώνει στους 5 στο τέλος του αγώνα.

