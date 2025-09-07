Τρομερός Αντετοκούνμπο στο ημίχρονο του Ελλάδα – Ισραήλ: Σόου με καρφώματα και 21 πόντους με 10/12 σουτ! (videos)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Μία μαγική εμφάνιση κάνει στο ημίχρονο του Ελλάδα – Ισραήλ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς, στο τελευταίο ματς για τη φάση των «16» του Eurobasket, κάνει απίθανα πράγματα με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 κλεψίματα, έχοντας μάλιστα 10/12 σουτ εντός πεδιάς!
Η εθνική σουτάρει με εξαιρετικά ποσοστά και αν ήταν πιο προσεκτική στην άμυνα, θα μπορούσε να έχει χτίσει μεγαλύτερη διαφορά από το 50-41 του ημιχρόνου.
