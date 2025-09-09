«Κοινωνία ώρα Mega»: Η «αστοχία» της Ανθής Βούλγαρη «χάλασε» ενδιαφέρον ρεπορτάζ

Γύρω στις 08.10 η εκπομπή «Κοινωνία ώρα Mega» (09/09) αφιέρωσε ακριβό τηλεοπτικό χρόνο- και σωστά έπραξε- για ένα ρεπορτάζ αγοράς με έντονο κοινωνικό πρόσημο καθώς η τιμή του μοσχαρίσιου κρέατος έχει εκτιναχθεί στα ύψη και ειδικοί οι οποίοι μίλησαν στην διάρκεια της εκπομπής δεν απέκλεισαν η τιμή στο κιλό να «πιάσει» τα 25 ευρώ ίσως και στο τέλος του χρόνου.

Αναδείχθηκαν πολλές πτυχές- ίσως και όλες- του ζητήματος. Η παρουσίαση και η ανάδειξη το θέματος- κοινωνικού ζητήματος θα μπορούσε να ήταν ιδανική.

Ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος είχε αρχίσει τον επίλογο του θέματος, την ίδια στιγμή η Ανθή Βούλγαρη κάτι ήθελε να πει εμβόλιμα αλλά δεν μπορούσε. Και περίμενε. Όταν ολοκλήρωσε αυτό που ήθελε να πει ο συμπαρουσιαστής της, εκείνη με σοβαρότητα και μετα λόγου γνώσεως εκστόμισε: «Είναι μια ευκαιρία να ελαττώσουμε το μοσχαρίσιο κρέας, να το τρώνε τα παιδάκια και οι κατηγορίες που πρέπει να το φάνε».

Ακαδημαϊκοί θα είχαν να παρατηρήσουν ότι το- απαράδεκτο– σχόλιο της παρουσιάστρια συνιστά υπόρρητο ρατσισμό. Όπως στο πρόσφατο παρελθόν ο συνάδελφός της Άρης Πορτοσάλτε υποδείκνυε ότι καλό είναι οι Έλληνες να μην πηγαίνουν διακοπές τον Αύγουστο (ίσως και όλο το καλοκαίρι να ήταν ακόμα καλύτερα) για να απολαμβάνουν τις διακοπές τους οι ξένοι τουρίστες.

Όπως και ο άλλος συναδελφός της Άκης Παυλόπουλος… αστειευόταν (sic) με αφορμή την ακρίβεια και μια κυρία που μπόρεσε να αγόρασε μόλις τέσσερις φέτες τυρί του τόστ από σουπερ μάρκετ σχολιάζοντας ότι «με τέσσαρα τοστ χορταίνει μια οικογένεια όλη», επομένως της ήταν αρκετές.

Το σχόλιο της Βούλγαρη, το οποίο προετοίμαζε από ώρα, μπορεί να θεωρηθεί ανάλγητο, χαρακτηριστική περίπτωση παντελούς έλλειψης συναίσθησης, ενσυναίσθησης, ίσως και επαφής με ευρύτερους κοινωνικούς κύκλους από εκείνους με τους οποίους συναναστρέφεται η παρουσιάστρια.

Ποιες να είναι άραγε οι «κατηγορίες (ανθρώπων)» κατά την κυρία Βούλγαρη που «πρέπει», όπως είπε, να τρώνε μοσχαρίσιο κρέας αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι άλλοι να κάνουν στη μπάντα και να το εξαιρέσουν από το διατροφολόγιο τους. Τι είδους διάκριση είναι αυτή;

Σε μια κοινωνία που χειμάζεται και πασχίζει για ίσες ευκαιρίες, αν μη τι άλλο, η παρουσιάστρια αντιλαμβάνεται την ανέχεια, την οικονομική δυσκολία, την στέρηση για πρόσβαση στην αγορά μοσχαρίσιου κρέατος ως ευκαιρία για να κόψει κάποιος το είδους του συγκειμένου κρέατος.

Προφανώς την ίδια δεν την αφορά το ζήτημα διότι εκείνη μπορεί να το εξασφαλίσει για τους οικείους της και το παιδί της.

Αλλά αφού η ίδια, την ακρίβεια στην τιμή του μοσχαρίου κρέατος, την αντιλαμβάνεται ως ευκαιρία ώστε να το ελαττώσουμε, να δώσει- να αποτελέσει το παράδειγμα. Ή να δημιουργήσει μιαν άλλη ευκαιρία. «Black angus για όλους» να βροντοφωνάξει ή «λευτεριά στα κόντρα φιλέτα» και πίσω της θα μαζευτεί «στρατός» ο οποίος θα στηρίξει την πρωτοβουλία της.

Αξίζει δηλαδή να παρακολουθήσει κάποιος το επίμαχο θέμα κάνοντας κλικ εδώ και το απαράδεκτο σχόλιο της παρουσιάστριας σαν φινάλε.

Διαβάστε επίσης:

Alpha: Προαναγγέλλει τη νέα καθημερινή δραματική σειρά «Να μ’ αγαπάς» με κατατοπιστικό περιεχόμενο για πάθη και έρωτες (video)

ΕΡΤnews: Φουρλής – Παπαμιχαήλ το νέο πρωινό δίδυμο για τα Σαββατοκύριακα

Maestro: Επιστρέφει με τέταρτη σεζόν – Η ανάρτηση της Κλέλιας Ανδριολάτου