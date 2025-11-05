ΜEGA και ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ είχαν το μεγαλύτερο και το μικρότερο μερίδιο τηλεθέασης, αντιστοίχως, την Τρίτη (4/11)

Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε τρένο με τηλεοπτικούς σταθμούς, που έκανε τη «διαδρομή» μέσα από τα ελληνικά νοικοκυριά, ατμομηχανή και χθες θα ήταν το Mega και τελευταίο βαγόνι, η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, με βάση τα στοιχεία δυναμικότητας της Nielsen.

Πρώτη επιλογή των τηλεθεατών από την αρχή της εβδομάδας διατηρήθηκε το Mega, παρά την απώλεια μίας ποσοστιαίας μονάδας μεταξύ Δευτέρας και Τρίτης. Σταθερός αν και με ελάχιστη πτωτική τάση εμφανίστηκε ο Alpha που παρέμεινε δεύτερος στις τηλεπροτιμήσεις αλλά με παρεμφερή χαρακτηριστικά διατηρήθηκε στην θέση του και ο ΑΝΤ1.

Κατά τα λοιπά αισθητή υποχώρηση παρουσίασε ο ΣΚΑΪ σε σχέση με τη Δευτέρα. Η ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ εμφάνισε κέρδη και έπιασε τον άσσο στην τηλεθέαση βελτιώνοντας την επίδοση της κατά 0,3%.

