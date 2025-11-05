search
ΤΕΤΑΡΤΗ 05.11.2025 18:18
05.11.2025 17:44

Επίθεση στο συνεργείο του MEGA στα Βορίζια: «Τι τραβάς ρε;» (Video)

epithesi mega kriti

Μεγάλη ένταση φαίνεται να επικρατεί μετά το φονικό στα Βορίζια στην περιοχή, με τα ΜΜΕ που έχουν σπεύσει για να καλύψουν δημοσιογραφικά το θέμα, να γίνονται στόχος θερμόαιμων.

Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε το συνεργείο του MEGA.

Tο συνεργείο της εκπομπής Live News βρισκόταν έξω από το ξενοδοχείο όπου ήταν ο 19χρονος, ένας εκ των τριών που καταζητούνταν για την συμπλοκή και παραδόθηκαν χθες Τρίτη, όταν δέχτηκε επίθεση.

Όπως αναφέρθηκε στην εκπομπή, το συγκεκριμένο ξενοδοχείο είναι κλειστό αλλά μέσα μένουν δύο οικογένειες. Η δημοσιογράφος Ελευθερία Σπυράκη με εικονολήπτη τον Θοδωρή Ρωμανέα και ηχολήπτη τον Γιάννη Κροντηρά, πήγαν έξω από το ξενοδοχείο και τότε ένας άνδρας κυνήγησε τον εικονολήπτη και τον έριξε στο έδαφος, όπως φαίνεται και στο βίντεο. «Φέρε εδώ, δώσε μου την κάμερα, τι τραβάς ρε», ακούγεται να λέει ο άνδρας.

Ο εικονολήπτης προσπαθούσε να κρατήσει μακριά για την προστατεύσει ενώ επενέβη και ένα άτομο για να σταματήσει τη συμπλοκή.

