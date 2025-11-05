Χωρίς ΜΜΕ για ένα 4ωρο την Πέμπτη (6/11) – Στάση εργασίας από την ΠΟΕΣΥ

Στάση Εργασίας αποφάσισε για αύριο Πέμπτη 6/11 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών για τη Γενική Συνέλευση του ΕΔΟΕΑΠ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ καλεί αύριο τα μέλη των Ενώσεών, δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα ΜΜΕ να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση του Ταμείου Περίθαλψής τους (ΕΔΟΕΑΠ).

Η ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΣΥ αποφάσισε την προκήρυξη τετράωρης στάσης εργασίας την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 από τις 11:30 πμ έως 3:30 μμ για όλους τους δημοσιογράφους – μέλη των Ενώσεων Μελών της ΠΟΕΣΥ, που εργάζονται σε όλα τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και είναι ασφαλισμένοι στον «ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΕΩΣ» (ΕΔΟΕΑΠ), προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή τους στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Ασφαλιστικού τους φορέα.

Διαβάστε επίσης:

ΑΝΤ1: Κι άλλες πρεμιέρες στην «μάχη» της τηλεθέασης- Έρχονται σειρά και τηλεπαιχνίδι

MEGA: Χωρίς «Φως στο Τούνελ» την Παρασκευή εκτάκτως – Δύσκολες στιγμές για την Αγγελική Νικολούλη

Ζοχράν Μαμντάνι: Το… ανεπανάληπτο πρωτοσέλιδο της New York Post – «Το ΚΟΚΚΙΝΟ Μήλο» (Photo)