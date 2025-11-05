ΑΝΤ1: Κι άλλες πρεμιέρες στην «μάχη» της τηλεθέασης- Έρχονται σειρά και τηλεπαιχνίδι

Ενδυναμώνει την παρουσία του ο ΑΝΤ1 καθώς οι συνθήκες ανταγωνισμού για την τηλεθέαση εντείνονται εντάσσοντας δύο ακόμη προτάσεις στο ψυχαγωγικό περιεχόμενο του.

Σήμερα στις 22.30 έρχεται ο τρίτος- και καταλυτικός- κύκλος επεισοδίων της δραματικής σειράς με στοιχεία κοινωνικού- ψυχολογικού θρίλερ «Παιχνίδια εκδίκησης- η τελευταία πράξη», με τους ήρωες της ιστορίας πιο αποφασισμένους και αδίστακτους από κάθε άλλη φορά.

Στο εναρκτήριο επεισόδιο η Μάγια, πληγωμένη και σοκαρισμένη από τις εξελίξεις, φεύγει από το σπίτι και βρίσκει καταφύγιο στην οικογένειά της. Ο Άγης κλονίζεται και καταλαβαίνει ότι πληρώνει την ίδια παγίδα που πήγε να στήσει στη Μαρίνα. Παράλληλα, η Βάνα, που ξέρει όλη την αλήθεια, αποκρύπτει πολλές λεπτομέρειες από τον Μάρκο προκειμένου να κατευνάσει την πιθανή οργή του για τον Άγη.

Σε κεντρικούς ρόλους μεταξύ άλλων εμφανίζονται οι Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Νίκος Κουρής, Μελίνα Κόντη, Λαέρτης Μαλκότσης, Γιολάντα Μπαλαούρα, Βασίλης Ευταξόπουλος, Νικολέτα Κοτσαηλίδου.

Με όσα έχει γνωστοποιήσει ο ΑΝΤ1, τα επεισόδια του τρίτου κύκλου της σειράς θα δίνουν ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Τετάρτη την ίδια ώρα.

Εκείνη την ώρα τα «Παιχνίδια εκδίκησης- Η τελευταία πράξη» που γράφει ο Γιάννης Σκαραγκάς και σκηνοθετούν οι Αλέξης Κυράνης και Χρήστος Ζαχαράκης θα αναμετρηθούν την σειρά εποχής «Το σπίτι δίπλα στο ποτάμι» στον Alpha, την εύθυμη κοινωνική περιπέτεια «Το παιδί» στην ΕΡΤ1, το τηλεπαιχνίδι «Η Ελλάδα ψηφίζει» στον ΣΚΑΪ, το ριάλιτι «Η φάρμα» και την ταινία «Ανώνυμη κλήση» (για περίπου 40 λεπτά ως τα μεσάνυχτα) στο Star και τις εκπομπές «RealView» και «Κοινωνία άνω κάτω» στο Open αλλά και (ειδικά σήμερα) με το τακτικό ραντεβού του Mega με το Champions League για την απευθείας μετάδοση του ματς Κλαμπ Μπρυζ–Μπαρτσελόνα.

Από Δευτέρα (10/11) επίσης ο σταθμός του Αμαρουσίου λανσάρει αναβαθμισμένο το καθημερινό τηλεπαιχνίδι «5χ5» με προσθήκη και προβεβλημένων ανθρώπων γι αυτό και θα λέγεται «5χ5 celebrity» (17.30).

Ο Θάνος Κιούσης θα υποδέχεται στο πλατό του «5Χ5» αγαπημένους celebrities που θα παίζουν όχι μόνο για να βοηθήσουν τους παίκτες να φτάσουν στον μεγάλο τελικό, αλλά και για καλό σκοπό, στηρίζοντας τα μη κερδοσκοπικά σωματεία «ΕΛΕΠΑΠ» και «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ».

«Απέναντι» από το τηλεπαιχνίδι του ΑΝΤ1 θα είναι στον αέρα το «Deal» (Alpha), το «CashorTrash» (Star), «Στούντιο 4» (ΕΡΤ1), το «Live news» από ένα σημείο κι έπειτα αλλά και λίγο από το «Thechase» (Mega), ελληνική ταινία (ΣΚΑΪ), «Καθαρές κουβέντες» (Open).

