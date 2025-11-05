«Χαμός» με τη συνέντευξη Ντόναλντ Τραμπ στο δίκτυο CBS News – «Χτύπησε ταβάνι» η τηλεθέαση

Την Κυριακή το βράδυ ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παραχώρησε συνέντευξη στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS News, η οποία πραγματοποιήθηκε και μεταδόθηκε στην ενημερωτική εμβληματική εκπομπή «60 Minutes».

Μάζεψε τουλάχιστον 13,2 εκατ. τηλεθεατές στο δίκτυο σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της Nielsen στα οποία δεν είχαν συμπεριληφθεί ως χθες αργά τα δεδομένα μεταχρονολογημένης τηλεθέασης και τα ψηφιακά δεδομένα θεάσεων από συνδρομητικές πλατφόρμες-αν και ειδικοί εκτιμούν ότι δεν θα αλλάξει δραματικά η «εικόνα», σύμφωνα με πηγή που επικαλείται ο Axios.

Και εμάς τι μας νοιάζει, ίσως να αναρωτηθεί κάποιος. Έχει τη σημασία του το στοιχείο διότι είναι η υψηλότερη τηλεθέασης της εκπομπής από τις 10 Ιανουαρίου 2021. Τότε η εκπομπή είχε κάνει ρεκόρ τηλεθέασης διότι βγήκε στον αέρα λίγο μετά από την πολιορκία του Καπιτωλίου στις 6 Ιανουαρίου και εκείνο το «60 minutes» είχε προσελκύσει 14,87 εκατ. τηλεθεατές.

Στη διάρκεια της εκπομπής εκείνης είχαν μεταδοθεί συνεντεύξεις της τότε Προέδρου της Βουλής Νάνσι Πελόζι και του υπουργού Εξωτερικών της πολιτείας της Τζόρτζια Μπράντ Ράφενσμπεργκερ αλλά και της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε μαζί του ο Τραμπ ο οποίος τον πίεζε να βρει ψήφους και για να ανατρέψει την εκλογική ήττα του. Η συνέντευξη αποτελεί επιτυχία– τεράστια χαρακτηρίζεται από Αμερικανούς αναλυτές των ΜΜΕ- για το CBS, λαμβάνοντας υπόψη την περίπλοκη σχέση- και προϊστορία του τηλεοπτικού δικτύου με τον Τραμπ.

Η Paramount – μητρική εταιρεία του CBS- πλήρωσε τον Ιούλιο 16 εκατ. δολάρια για να διευθετήσει μια αγωγή για επηρεασμό των ψηφοφόρων που είχε καταθέσει ο Τραμπ τον περασμένο Οκτώβριο.

Στο μεταξύ η Paramount Skydance, τους τελευταίους μήνες , έχει καταβάλει προσπάθειες να προσελκύσει τους συντηρητικούς. Τον περασμένο μήνα, εξαγόρασε, έναντι 150 εκατ. δολαρίων, την ιστοσελίδα The Free Press (πρώην Common Sense- ο Guardian το έχει αποκαλέσει «ακλόνητη φιλοϊσραηλινή φωνή»), που ιδρύθηκε από την πρώην αρχισυντάκτρια και αρθρογράφο των New York Times Μπάρι Βάις, και διόρισε την Βάις αρχισυντάκτρια του CBS News.

Η συνέντευξη της Κυριακής το βράδυ, που παρουσίασε η Νόρα Ο Ντόνελ του CBS News, έγινε πρωτοσέλιδο όχι μόνο για τις ειδήσεις που αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της 90λεπτης συζήτησης, αλλά και για όσα απαλείφθηκαν από το 28λεπτο τμήμα που μεταδόθηκε ζωντανά στην τηλεόραση και την εκτεταμένη 73λεπτη έκδοση που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα η αναφορά, στο πλαίσιο της συνέντευξης, στις κατηγορίες για διαφθορά που αφορούσαν την κρυπτογραφική αυτοκρατορία της οικογένειας Τραμπ έμεινε «εκτός» στην έκδοση της εκπομπής που μοίρασε το CBS News στο διαδίκτυο.

Επίσης το σημείο εκείνο στο οποίο ο πρόεδρος Τραμπ επαίρετο για τα χρήματα που κέρδισε από την διευθέτηση της αγωγής στην εκπομπή «60 minutes» – την εκπομπή δηλαδή στην οποία είχε ψέξει και παραχώρησε συνέντευξη- συμπεριλήφθηκε στην έκδοση για το ίντερνετ αλλά δεν βγήκε ποτέ στην τηλεόραση. Ωστόσο το CBS News ανέβασε αποδελτίωση της συνέντευξης στο σύνολο της, στην ιστοσελίδα του.

Διαβάστε επίσης:

«Δεν θα κάτσω να με κανιβαλίζεις» – Αποχώρησε έξαλλος o Απόστολος Γκλέτσος από το πλατό του «Real View» (Video)

Η «Ράδιο Αρβύλα»… έβαλε κάτω σε τηλεθέαση όλο το prime time της Δευτέρας (3/11)

Ανατροπή στην πρώτη θέση τηλεθέασης των καναλιών – Πρώτο το Mega τη Δευτέρα (3/11)