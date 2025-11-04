Η «Ράδιο αρβύλα»… έβαλε κάτω σε τηλεθέαση όλο το prime time της Δευτέρας (3/11)

«Τόμπολα» τηλεθέασης πέτυχε η σατιρική εκπομπή «Ράδιο αρβύλα». Στην πρεμιέρα της, το βραδάκι της Δευτέρας, ήταν εκείνη που συγκέντρωσε τα περισσότερα βλέμματα από κάθε άλλο της ημέρας και «πάτησε» την κορυφή της τηλεθέασης.

Συνέβαλε ως κάποιο βαθμό και ο διαμοιρασμός του πλήθους τηλεθεατών στο prime time, λόγω πολλαπλών επιλογών από την τυπολογία της μυθοπλασίας.

Η «Ράδιο αρβύλα» έστειλε στην δεύτερη θέση του Top 10 την πρωταθλήτρια τηλεθέασης σειρά «Άγιος έρωτας» προκαλώντας ένα μικρό ντόμινο ανακατάταξης στις θέσεις του τηλεβαρόμετρου. Η σειρά «Να μ΄αγαπάς» ήταν τρίτη, η νέα πρόταση «Μια νύχτα μόνο» βρέθηκε στην τέταρτη θέση και η «Γη της ελιάς» στη μέση της 10άδας.

Τις περισσότερες πιέσεις του ανταγωνισμού – σε επίπεδο μυθοπλασίας – από ό,τι φαίνεται δέχθηκε το «Grand Hotel», που πλασαρίστηκε σε θέση (6η) που δεν μας έχει συνηθίσει το προηγούμενο διάστημα.

Αντιστοίχως επηρεάστηκε και η δραματική σειρά εποχής «Porto Leone – Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» που «ψηφίστηκε» όγδοο δημοφιλέστερο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Στο ημερήσιο τηλεβαρόμετρο επέστρεψε η εκπομπή «Live news», ενώ ο «Τροχός της τύχης» έδωσε μεν το «παρών», αλλά λόγω συνθηκών που αναπτύχθηκαν στον ευρύτερο ανταγωνισμό υποχώρησε στη 10η βαθμίδα της κλίμακας Nielsen.

