ANT1: Η «φαρμακερή» πρεμιέρα του «Ράδιο αρβύλα» έδωσε τον τόνο για την σεζόν

Με ατόφια σάτιρα για την ελληνική πραγματικότητα μέχρι τώρα, η εκπομπή «Ράδιο αρβύλα» εγκαινίασε όψιμα, όπως το συνηθίζει άλλωστε, την τηλεοπτική σεζόν, την 19η για την ακρίβεια, το βράδυ της Δευτέρας στον ΑΝΤ1.

Ωστόσο η έναρξη της εκπομπής ήταν μάλλον έξω από τα καθιερωμένα της. Άρχισε με μινι εκδοχή πανηγυριού. Σε πειραγμένη εκτέλεση οι Κανάκης, Σερβετάς, Κιούσης, Κωστάκης, Πασοκτζής εν χορώ τραγούδησαν το παραδοσιακό «Γλέντι» και στο πρώτο πεντάλεπτο «καυτηρίασαν» σχεδόν τα πάντα.

Από τα Τέμπη, το αναπτυξιακό 13ωρο, την «Ομάδα αλήθειας», τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι , μέχρι την ακρίβεια και τις συνέπειες της στην καθημερινότητα, αλλά και την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι για το αυτονόητο, ολοκληρώνοντας με τον βιτριολικούς στίχους «πέρασε μια εξαετία που μοιάζει πιο πολύ με επταετία».

Ο Αντώνης Κανάκης ενημέρωσε ότι η πρεμιέρα της εκπομπής θα διαρκέσει… τρείς ημέρες. Σαν… γλέντι δηλαδή. Εξήγησε ότι δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά διότι ήταν τόσα πολλά όσα συνέβησαν στο μεσοδιάστημα και το υλικό που είχαν στη διάθεση τους οι συντελεστές του «Ράδιο αρβύλα», δεν μπορούσε να χωρέσει στην εναρκτήρια εκπομπή.

Για αυτή την εβδομάδα στις 20.00 στον ΑΝΤ1 θα μεταδίδεται μόνον το «Ράδιο αρβύλα». Από την ερχόμενη (10/11) θα λάβουν θέση στο πρόγραμμα του σταθμού την ίδια ώρα οι άλλες δυο εκπομπές «Boomers» και «VINYΛΙΟ».

