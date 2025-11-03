search
03.11.2025 20:14

Αλλαγές στις ισορροπίες τηλεθέασης του σαββατοκύριακου (1,2/11)

03.11.2025 20:14
tileorasi_diafimiseis_3010_1460-820_new
credit: pixabay

Προφανώς και το «The Voice of Greece» ήταν το πρώτο σε προτιμήσεις πρόγραμμα του πρώτου σαββατοκύριακου του Νοεμβρίου, όπως και τα προηγούμενα γουίκεντ, όμως ο ανταγωνισμός ανατοποθετήθηκε.

Μέσα στο διήμερο που μας πέρασε είχαμε πρεμιέρες σειρών μυθοπλασίας και ήρθαν να προστεθούν σε εκείνες του Star που έχουν κατέβει στην κυριακάτικη «μάχη» τηλεθέασης πριν από περίπου έναν μήνα.

Εν τω μεταξύ με τη μία η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καβάτζωσε τη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων του διήμερου, βελτιώνοντας, μάλιστα, τη δυναμική της από τη μία ημέρα στην άλλη.

Το Σάββατο τρίτη επιλογή ήταν το «Σόι σου», παρότι σε επανάληψη. Μάλιστα, η κωμική σειρά του Alpha είχε διπλή εκπροσώπηση στο σαββατιάτικο TOP 10.

Στα αξιοσημείωτα της ημέρας, η διάκριση της εκπομπής «Εξελίξεις τώρα» στο έβδομο σκαλοπάτι της κλίμακας Nielsen.

Την Κυριακή παρεμφερείς ήταν οι επιδόσεις των δύο πρώτων σε δημοφιλία προγραμμάτων. Κάτι ανάλογο καταγράφηκε και μεταξύ των αμέσως επόμενων προτάσεων στη βραχεία λίστα της Nielsen.

Τα «Φαντάσματα», η νέα σουρεαλιστική κωμωδία του Star, ήταν παρούσα και αυτή την Κυριακή στο Top 10 της ημέρας, ενώ καταγράφηκε έντονη παρουσία και κινητικότητα στα δελτία ειδήσεων Mega, Alpha και Star.

