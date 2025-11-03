Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

Το άτυπο μονοπώλιο στη μερίδα του λέοντος από την πίτα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου που είχε παγιωθεί στον ΣΚΑΪ σχεδόν με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου «έσπασε» το γουίκεντ που μας πέρασε.

Mega, Alpha και ΑΝΤ1 έκαναν ρελάνς, κυρίως με προτάσεις μυθοπλασίας και στέρησαν το σερί στα πρωτεία της τηλεθέασης από τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Το Σάββατο «συγκάτοικοι» στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκαν Alpha και Mega, με τον ΣΚΑΪ παραμένοντας στην περιοχή δυναμικότητας με τα διψήφια μερίδια να περνά στην δεύτερη θέση προτίμησης. Την Κυριακή το Mega δεν είχε συγκάτοικο, το κανάλι του Φαλήρου διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων με επίδοση ίδια με εκείνη της προπερασμένης Κυριακής.

Το Star που έχει επιλέξει φέτος τις προτάσεις μυθοπλασίας του να τις προγραμματίζει Κυριακή βράδυ είδε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 10% και ήταν βελτιωμένο κατά 1,7% σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου.

Διαβάστε επίσης

Τηλεθέαση–ρεκόρ για τον Alpha την Παρασκευή 31/10 – Η υψηλότερη της νέας σεζόν μέχρι τώρα

ΑΝΤ1: Θα πάει… σύννεφο το «Ράδιο αρβύλα» από σήμερα (3/11)

Τηλεθέαση – σοκ για το πρώτο νέο επεισόδιο της σειράς «Το σόι σου» την Παρασκευή (31/10)