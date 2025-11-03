search
Ανατροπή στη μοιρασιά της τηλεθέασης των καναλιών το Σαββατοκύριακο (1,2/11)

Tileorasi

Το άτυπο μονοπώλιο στη μερίδα του λέοντος  από την πίτα τηλεθέασης του Σαββατοκύριακου  που είχε παγιωθεί στον ΣΚΑΪ  σχεδόν με την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου «έσπασε» το γουίκεντ που μας πέρασε.

Mega, Alpha και ΑΝΤ1 έκαναν ρελάνς, κυρίως με προτάσεις μυθοπλασίας και στέρησαν το σερί στα πρωτεία της τηλεθέασης από τον τηλεοπτικό σταθμό του Φαλήρου.

Το Σάββατο «συγκάτοικοι» στην κορυφή της τηλεθέασης βρέθηκαν Alpha και Mega, με τον ΣΚΑΪ παραμένοντας στην περιοχή δυναμικότητας με τα διψήφια μερίδια να περνά στην δεύτερη θέση προτίμησης. Την Κυριακή  το Mega δεν είχε συγκάτοικο, το κανάλι του Φαλήρου διατηρήθηκε στη δεύτερη θέση τηλεπροτιμήσεων με επίδοση ίδια με εκείνη της  προπερασμένης Κυριακής.

Το Star που έχει επιλέξει φέτος τις προτάσεις μυθοπλασίας του να τις προγραμματίζει Κυριακή βράδυ είδε το μερίδιο του να διαμορφώνεται στο 10% και ήταν βελτιωμένο κατά 1,7% σε σχέση με εκείνο του Σαββάτου.

