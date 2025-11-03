search
03.11.2025 17:41

Τηλεθέαση–ρεκόρ για τον Alpha την Παρασκευή 31/10 – Η υψηλότερη της νέας σεζόν μέχρι τώρα

tiletheasi_2107_1460-820_new
credit: pixabay

Μερίδιο τηλεθέασης 18% που κατέγραψε η Nielsen για τον Alpha την Παρασκευή και αποτελεί ρεκόρ για τη σεζόν 2025–2026 μέχρι τώρα, είχαμε να δούμε από τις 8 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, όταν από τον ίδιο σταθμό είχε μεταδοθεί ο ποδοσφαιρικός αγώνας Ελλάδας–Δανίας για τα προκριματικά στο Μουντιάλ.

Ωστόσο, η ισοφάριση του ρεκόρ τηλεθέασης πιστώνεται κατά κύριο λόγο στην πρεμιέρα της σειράς «Το σόι σου» και προσδίδει στην μετάδοση του διπλού επεισοδίου χαρακτηριστικά «γεγονότος μείζονος σημασίας».

Με την επίδοση αυτή, επίσης, ο σταθμός της Κάτω Κηφισιάς κατάφερε να παραμείνει πρώτος στις τηλεπροτιμήσεις για τρίτο συνεχόμενο πενθήμερο.

Εν τω μεταξύ παρουσιάζει ενδιαφέρον το στοιχείο εκείνο, σύμφωνα με το οποίο η δυναμική του Mega όχι μόνον δεν επηρεάστηκε, αλλά παρουσίασε μικρή αυξητική τάση. Αντιθέτως ο ΑΝΤ1 και ο ΣΚΑΪ επηρεάστηκαν, και οι μεταβολές των μεριδίων τους είχαν αρνητικό πρόσημο από την προηγούμενη ημέρα στην επόμενη. 

Εδώ που τα λέμε και τα δύο κανάλια με τις προγραμματικές επιλογές που έκαναν στο χρονικό διάστημα που ήταν στον «αέρα» το «Σόι σου» ήταν λες και περίμεναν τι επρόκειτο να συμβεί και φρόντισαν να «προστατέψουν» εκπομπές τους.

Και το Star συγκράτησε και βελτίωσε κάπως τις δυνάμεις του, αν και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, αλλά και «GNTM», παρότι φαίνεται να τα προτιμά σταθερά μερίδα του τηλεοπτικού κοινού, είχαν πτωτικές τάσεις εξαιτίας της πρεμιέρας της σειράς «Το σόι σου». Επηρεάστηκε, επίσης, και η έτσι κι αλλιώς «αναιμική» δυναμική της ΕΡΤ1.

